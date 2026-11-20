Ο Ζοσέ Μουρίνιο ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά να σχολιάσει.

Η Πορτογαλία μπήκε στη νέα εποχή χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν βρέθηκε στο ματς με τη Δανία αλλά ενδέχεται να τιμηθεί εκ νέου μελλοντικά σε αγώνα που θα διεξαχθεί ολοκληρωτικά γι' αυτόν. Ένας άλλος επιφανής Πορτογάλος του αθλήματος πάντως, απέφυγε κατηγορηματικά να σχολιάσει σχετικά...

Ο λόγος για τον Ζοσέ Μουρίνιο, που ρωτήθηκε για το θέμα στη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του αγώνα με τη Θέλτα για τη La Liga και απάντησε διπλωματικά, πριν αποχωρήσει!

«Όχι, όχι, όχι, ως Πορτογάλος, θέλω να νικά η Πορτογαλία, Για τα υπόλοιπα, νίπτω τας χείρας μου και δεν μιλάω», ανέφερε ο Special One, που ολοκλήρωσε κάπου εκεί τη συνέντευξη Τύπου...