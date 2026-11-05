Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα συγκινητικό βίντεο στα προσωπικά του social media γνωστοποίησε την απόσυρσή του από την Εθνική Πορτογαλίας.

«Βόμβα» στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή έσκασε από το... πουθενά το μεσημέρι της Πέμπτης (5/11), με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την απόσυρσή του από την Εθνική Πορτογαλίας.

Στα 41 του χρόνια ο άσος της Αλ Νασρ πήρε αυτή την απόφαση πιθανότατα επηρεασμένος και από τα πρόσφατα γεγονότα με τον Ζόρζε Ζεσούς, που τον έφεραν (σσ τον Κριστιάνο) στο σημείο να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Έτσι, μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που μοιράστηκε στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media, ο CR7 γνωστοποίησε αυτή του την επιλογή, αφήνοντας το περιβραχιόνιο και τη φανέλα με το εθνόσημο έπειτα από 234 συμμετοχές (πρώτος συνολικά στο διεθνές ποδόσφαιρο) 146 γκολ (πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Εθνικών ομάδων) και 46 ασίστ και έχοντας κατακτήσει το Euro του 2016 και δυο φορές το Nations League (2019, 2025).

Τελευταίο παιχνίδι του έμελλε να είναι το εντός έδρας κόντρα στην Ουαλία (1-0, 24/9/2026) για το Nations League.

Αναλυτικά τα λόγια του:

«Για τον πορτογαλικό λαό, έφτασε η στιγμή να επιστρέψω τη φανέλα με το νούμερο επτά της εθνικής ομάδας — μια φανέλα που ανήκει σε όλους μας. Ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν αποκλειστικά δική μου, αλλά για 23 χρόνια είχα το προνόμιο και την ευθύνη να τη φοράω, να την υπερασπίζομαι και να τη μεταφέρω μαζί μου σε γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, ήρθε η ώρα να την παραδώσω στο μέλλον.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί ορισμένες αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003 και άλλαξε τη ζωή μου για πάντα, φτάνει στο τέλος του. Όταν κοιτάζω πίσω και αναλογίζομαι όλα όσα έζησα με την εθνική ομάδα, δεν βλέπω μόνο αγώνες, γκολ, ρεκόρ ή τρόπαια.

Βλέπω ανθρώπους. Βλέπω μετανάστες που, για 90 λεπτά, ένιωσαν λίγο πιο κοντά στην Πορτογαλία. Βλέπω εκατομμύρια Πορτογάλους που, παρόλο που δεν με έχουν συναντήσει ποτέ από κοντά, με έκαναν κομμάτι της ζωής τους. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο αφορά τους ανθρώπους. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου στην εθνική ομάδα, προσπάθησα να ξεπεράσω τα όριά μου.

Ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι ο καλύτερος, ήθελα να γράψω ιστορία. Πάντα είχα υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου, πάντα ζητούσα το κάτι παραπάνω, πάντα πίστευα ότι μπορούσαμε να φτάσουμε ακόμα πιο μακριά, και έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα για αυτή τη φανέλα. Υπήρξαν απογεύματα και βραδιές που ήταν ιδανικά, νίκες που δεν θα ξεχάσω ποτέ, αλλά και ήττες που παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη μου μέχρι σήμερα — αν και δυσκολεύομαι να τις θυμηθώ. Απέτυχα κι εγώ, υπέφερα κι εγώ. Υπήρξαν στιγμές που δεν μπόρεσα να προσφέρω στον πορτογαλικό λαό αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσε, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα και, πάνω απ' όλα, ποτέ δεν έπαψα να νιώθω περήφανος που εκπροσωπώ την Πορτογαλία.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, έμαθα μερικά πολύ απλά πράγματα: τα γκολ έρχονται και φεύγουν, τα τρόπαια μένουν στα μουσεία, τα ρεκόρ αργά ή γρήγορα καταρρίπτονται, αλλά υπάρχει κάτι που ο χρόνος δεν μπορεί ποτέ να σβήσει: τη θέση που κατέχουμε στις καρδιές των ανθρώπων. Αν ποτέ σας έκανα χαρούμενους, αν κάποιο γκολ μου σας έκανε να αγκαλιάσετε κάποιον, να ξεχάσετε μια έγνοια και να νιώσετε περηφάνια για τη χώρα μας, τότε όλα άξιζαν τον κόπο.

Γιατί το να είσαι Πορτογάλος σημαίνει και αυτό: υποφέρουμε μαζί, σηκωνόμαστε μαζί, πιστεύουμε ξανά. Η Πορτογαλία θα χρειάζεται πάντα νέους ανθρώπους που ονειρεύονται, παίκτες που δεν τα παρατούν ποτέ, νέες γενιές που πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να φτάσουν εκεί που δεν έχει φτάσει κανείς στο παρελθόν. Διότι μια χώρα που συνεχίζει να δημιουργεί νέους ήρωες είναι μια χώρα που δεν θα σταματήσει ποτέ να πιστεύει στον εαυτό της.

Στους συμπαίκτες μου, θέλω να απευθύνω μια ξεχωριστή κουβέντα. Σας ευχαριστώ για κάθε κούρσα, κάθε αγκαλιά, κάθε διαφωνία, κάθε στιγμή σιωπής πριν βγούμε στο γήπεδο, κάθε νίκη που πανηγυρίσαμε μαζί και κάθε ήττα που μας έκανε πιο δυνατούς. Είχα το προνόμιο να είμαι ο αρχηγός σας, αλλά κανένας αρχηγός δεν βαδίζει μόνος του, και εσείς αποτελείτε κομμάτι της δικής μου ιστορίας.

Σε όλους τους προπονητές, τους παράγοντες, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, το προσωπικό ιματισμού, τους εργαζόμενους και τόσους άλλους που συνεργάστηκαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια: σας ευχαριστώ. Πολλοί από εσάς δεν εμφανιστήκατε ποτέ σε φωτογραφίες, αλλά χωρίς εσάς, καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν θα ήταν δυνατή. Στην οικογένειά μου, σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτό το όνειρο μαζί μου.

Σας ευχαριστώ που κατανοήσατε τις απουσίες, τις θυσίες και τις στιγμές που η ομάδα έπρεπε να καλύψει έναν χώρο που ανήκε και σε εμάς. Αν έφτασα μέχρι εδώ, ήταν επειδή ήμασταν πάντα εμείς οι πρωταγωνιστές. Και στον ποορτογαλικό λαό, σε όλους εσάς — Πορτογάλους διασκορπισμένους σε όλο τον κόσμο — θέλω να πω κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια εικόνα που θα κουβαλάω πάντα μαζί μου: η στιγμή που αρχίζει να ακούγεται ο εθνικός ύμνος.

Κοιτάζω γύρω, βλέπω τους συμπαίκτες μου, βλέπω τις κερκίδες, βλέπω παιδιά, μητέρες, πατέρες και παππούδες, βλέπω Πορτογάλους που ήρθαν από τόσο μακριά μόνο και μόνο για να είναι εκεί. Και κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών, παύουμε να είμαστε διαφορετικοί. Δεν υπάρχουν σύλλογοι, χρώματα, κοινωνικές τάξεις, επαγγέλματα ή απόψεις. Υπάρχει μόνο ένα πάθος.

Πορτογαλία: Αυτό είναι το συναίσθημα που θα κουβαλάω μαζί μου για την υπόλοιπη ζωή μου. Σήμερα, η παρουσία μου στο γήπεδο με την εθνική ομάδα φτάνει στο τέλος της. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά, περήφανος για τη διαδρομή που ακολούθησα και γνωρίζοντας ότι έδωσα ό,τι είχα για την Πορτογαλία. Όμως, δεν θα πάψω ποτέ να είμαι ένας από εσάς. Θα συνεχίσω να αγωνιώ, να νιώθω και να πανηγυρίζω κάθε νίκη της Πορτογαλίας μαζί σας. Αφιέρωσα τη ζωή μου προσπαθώντας να γίνω ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Σήμερα συνειδητοποιώ ότι η μεγαλύτερη νίκη ήταν το ότι κέρδισα το δικαίωμα να εκπροσωπώ την καλύτερη χώρα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ για αυτά τα 23 χρόνια. Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε εμένα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να ζήσω ένα όνειρο, το οποίο ξεκίνησε όταν ήμουν ακόμα ένα παιδί, τρέχοντας πίσω από μια μπάλα στα δάση. Η φανέλα με το νούμερο 7 παραμένει. Η περηφάνια που ένιωθα φορώντας την θα είναι δική μου για πάντα.

Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μαζί μου. Αντίο. Κριστιάνο Ρονάλντο».