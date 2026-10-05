Εθνική Ελλάδας: Σε ποια θέση θα τερματίσει στο Nations League σύμφωνα με το Football Meets Data
Πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση, κυρίως φυσικά στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού, η Εθνική Ελλάδας κατόρθωσε να κρατήσει για δεύτερο παιχνίδι στο μηδέν τη Γερμανία, αφού αμφότερες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως σκορ στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (4/10).
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατήρησε την πρωτιά στον 2ο όμιλο της ελίτ Κατηγορίας του Nations League, «κλείδωσε» σίγουρα την 3η θέση (στο χειρότερο σενάριο) και πλέον κοιτάζει τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Δυο παιχνίδια απομένουν για το φινάλε, τα οποία θα διεξαχθούν στην επόμενη διακοπή τον Νοέμβριο, με τη Γαλανόλευκη να έχει τις πιθανότητες υπέρ της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο του Football Meets Data, η Ελλάδα έχει 29.2% (πιθανότητες) να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου, 58.9% στην 2η θέση και 11.9% στην 3η.
Βάσει του υπερυπολογιστή και των τωρινών δεδομένων, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα είναι στην οκτάδα του Nations League κατά 88.1%.
Netherlands 🇳🇱 (+5%) and Greece 🇬🇷 (+9%) both come a little closer to Quarterfinals. Germany 🇩🇪 lose -14% in Top 2 chances and will lose H2H to Greece 🇬🇷 if they finish level with them. BUT... ...there is a possibility of a triple 11-11-11 split at the top, which would be decided by the goal difference in matches between 🇬🇷🇩🇪🇳🇱. 🇬🇷 is currently at +1, 🇳🇱 at 0, 🇩🇪 at -1. For Serbia 🇷🇸 last place seems inevitable, but any point they can get could be crucial to save them from direct relegation in the battle with 🇹🇷 🇨🇿.— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 4, 2026
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