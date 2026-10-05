Η πιθανή τελική κατάταξη της Εθνικής Ελλάδας στον 2ο όμιλο της ελίτ Κατηγορίας του Nations League από το Football Meets Data.

Πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση, κυρίως φυσικά στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού, η Εθνική Ελλάδας κατόρθωσε να κρατήσει για δεύτερο παιχνίδι στο μηδέν τη Γερμανία, αφού αμφότερες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως σκορ στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (4/10).

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατήρησε την πρωτιά στον 2ο όμιλο της ελίτ Κατηγορίας του Nations League, «κλείδωσε» σίγουρα την 3η θέση (στο χειρότερο σενάριο) και πλέον κοιτάζει τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Δυο παιχνίδια απομένουν για το φινάλε, τα οποία θα διεξαχθούν στην επόμενη διακοπή τον Νοέμβριο, με τη Γαλανόλευκη να έχει τις πιθανότητες υπέρ της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο του Football Meets Data, η Ελλάδα έχει 29.2% (πιθανότητες) να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου, 58.9% στην 2η θέση και 11.9% στην 3η.

Βάσει του υπερυπολογιστή και των τωρινών δεδομένων, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα είναι στην οκτάδα του Nations League κατά 88.1%.