Μιχαηλίδης στο Gazzetta Magazino για την Εθνική στο Nations League: «Μέχρι τώρα έχουμε κάνει ένα... τίποτα»

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης βρέθηκε καλεσμένος στην πρεμιέρα του «Gazzetta Magazino» και έκανε τον δικό του απολογισμό από την έως τώρα πορεία της εθνικής μας στο φετινο Nations League.

Ένας από τους καλεσμένους που έκανε ποδαρικό στη νέα εκπομπή του Gazzetta, «Gazzetta Magazino», ήταν ο στόπερ του ΠΑΟΚ, Γιάννης Μιχαηλίδης.

Ο διεθνής αμυντικός του δικεφάλου του βορρά, ο οποίος βρέθηκε στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την τετράδα αγώνων στο Nations League, μίλησε για το πολύ καλό ξεκίνημα της εθνικής μας στο τουρνουά και την αγωνιστική εικόνα που έδειξε η ομάδα στους αγώνες κόντρα στη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία και τόνισε πως παρά το καλό ξεκίνημα της «γαλανόλευκης» τίποτα δεν έχει κριθεί και γι' αυτό τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του παραμένουν εγκρατείς στους πανηγυρισμούς τους.

«Μέχρι τώρα έχουμε κάνει ένα τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιχαηλίδης, σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσει πως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ο μεγάλος στόχος της εθνικής που δεν είναι άλλος από την πρόκριση σε τελική φάση μίας μεγάλης διοργάνωσης.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στην καλή... σύνδεση που έχει ο ίδιος 9αν και αμυντικός) με τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά και στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια της Ελλάδας στο Nations League και κυρίως την εντός έδρας αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό απέναντι στην Σερβία.