Έξι παίκτες έκαναν ένα νέο step up αγωνιστικά αυτό το διάστημα στο Nations League σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή τους στην Εθνική μας ομάδα.

Μέσα από τη διαδικασία των 4 αγώνων της League A στο Nations League η Εθνική μας ομάδα είδε και παίκτες που δεν είναι πιτσιρικάδες αλλά έχουν υπάρξει παλαιότερα μέλη (του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος) να αναδεικνύονται και πάλι. Ποδοσφαιριστές σε διάφορες θέσεις που έκαναν το come back τους είτε ξανακερδίζοντας την καθιέρωση στην 11άδα, είτε παίρνοντας περισσότερο χρόνο, είτε βάζοντας σημαντικά γκολ και είτε γενικότερα βοηθώντας αισθητά.

Ξεκινώντας από την άμυνα. Στα αριστερά ο Τσιμίκας είναι ένας παίκτης που παρουσίασε ξανά αισθητή βελτίωση. Ο διεθνής και πολύπειρος ακραίος μπακ της Λίβερπουλ είχε συνδρομή σε γκολ (και συγκεκριμένα στο 1-2 του Δουβίκα στη Σερβία) και γενικά εμφάνισε μία εικόνα πολύ πιο βελτιωμένη σε όλους τους τομείς.

Συνεχίζουμε με τους Μαυροπάνο και Ρέτσο που λειτούργησαν μαζί ως δίδυμο στόπερ και ενώ χρησιμοποιήθηκαν και άλλοι κεντρικοί αμυντικοί. Πολύ πιο πειστικοί και οι δύο και κάνοντας κατάθεση ψυχής στο διάστημα που έπαιξαν και χρησιμοποιήθηκαν. Στο παιχνίδι του 0-0 με τη Γερμανία ο Μαυροπάνος ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή λόγω τραυματισμού με τον Ρέτσο να παίρνει την θέση του. Ο δε Μαυροπάνος ζήτησε και συγγνώμη για την αντίδρασή του στην αλλαγή του. Συγγνώμη προς το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής δείχνοντας έτσι αμέσως ότι κατάλαβε ότι δεν λειτούργησε σωστά σε εκείνη την φάση.

Ως προς τον άξονα ο κερδισμένος σε αυτό το level ήταν ο Κουρμπέλης. Προφανώς και δεν είναι ο πιο... τρεχαλατζής χαφ ωστόσο παίζει με την εμπειρία του και βέβαια έβαλε και το γκολ στομ ιστορικό 0-1 με τη Γερμανία. Κλείνουμε με τους Ιωαννίδη και Μασούρα. Δυνατό αγωνιστικό come back και από τους δύο, που έχουν κάνει μαζί ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο στο 2-2 με την Ολλανδία, έχοντας συνεργαστεί στα 2 γκολ και έχοντας ο καθένας από 1 γκολ και 1 ασίστ.

Το επίσης αξιοσημείωτο στο επιθετικό σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα στα ματς που σκόραρε είχε διαφορετικούς σκόρερ και κανένα παίκτη με 2 γκολ. Στο 1-2 με τη Σερβία βρήκαν δίχτυα οι Τζόλης και Δουβίκας, στο 0-1 με τη Γερμανία έκανε το ίδιο ο Κουρμπέλης και στο 2-2 με την Ολλανδία σκόραραν οι Ιωαννίδης και Μασούρας.

Οι χρόνοι των «ανεβασμένων» διεθνών