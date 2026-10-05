Τι χρειάζεται η Εθνική Ελπίδων για πρόκριση μετά την ήττα της Πολωνίας
Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων θέλει τη νίκη με 2 γκολ διαφορά απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) μετά και την ήττα της Πολωνίας με σκορ 6-2 από την Ιταλία. Και αυτό διότι η Πολωνία σε αυτήν την φάση τερματίζει 2η με 27 βαθμούς.
Η Ελλάδα εφόσον νικήσει την Τρίτη πηγαίνει και εκείνη στους 27 βαθμούς. Οπότε για καλύτερη 2η ισοβαθμεί με την Πολωνία. Στην ειδική βαθμολογία ωστόσο αφαιρούνται τα ματς με τους τελευταίους. Άρα η Πολωνία θα έχει 21 βαθμούς με την αφαίρεση και στα γκολ της θα είναι στο 20-7 και άρα +13.
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν αφαιρέσει κανείς τους βαθμούς αυτούς είναι στους 18 με 18-6 γκολ και άρα στο +12. Η Εθνική μας ομάδα λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά ώστε να αφήσει πίσω της την Πολωνία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.