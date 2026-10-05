Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Mourneview Park στον τελευταίο της αγώνα για τον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO U21. Τι απαιτείται για την πρόκριση.

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων θέλει τη νίκη με 2 γκολ διαφορά απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) μετά και την ήττα της Πολωνίας με σκορ 6-2 από την Ιταλία. Και αυτό διότι η Πολωνία σε αυτήν την φάση τερματίζει 2η με 27 βαθμούς.

Η Ελλάδα εφόσον νικήσει την Τρίτη πηγαίνει και εκείνη στους 27 βαθμούς. Οπότε για καλύτερη 2η ισοβαθμεί με την Πολωνία. Στην ειδική βαθμολογία ωστόσο αφαιρούνται τα ματς με τους τελευταίους. Άρα η Πολωνία θα έχει 21 βαθμούς με την αφαίρεση και στα γκολ της θα είναι στο 20-7 και άρα +13.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν αφαιρέσει κανείς τους βαθμούς αυτούς είναι στους 18 με 18-6 γκολ και άρα στο +12. Η Εθνική μας ομάδα λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά ώστε να αφήσει πίσω της την Πολωνία.