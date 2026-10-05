Διαβάστε όλα τα σενάρια για πρόκριση της εθνική μετά τη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στη Γερμανία και τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Η Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία στην sold out Τούμπα, ενώ στο άλλο ματς για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League η Ολλανδία επικράτησε 2-1 της Σερβίας και πλέον η μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά έχει πάρει φωτιά. Οι «Οράνιε» είναι στην κορυφή με 8 βαθμούς, όσους έχει και η Ελλάδα, αλλά είναι στην κορυφή, λόγω καλύτερης επίθεσης, ενώ η Γερμανία ακολουθεί στους 5. Η Σερβία παραμένει χωρίς βαθμό.

Η «Γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη που θα τις έδινε την πρόκριση, όμως εξακολουθεί να κρατά την τύχη της στα χέρια της. Ακολουθούν δύο αγωνιστικές, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ταξιδέψει στις 13 Νοεμβρίου στην Ολλανδία και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσους βαθμούς χρειάζεται πλέον η Εθνική για να εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Συγκεκριμένα με δύο νίκες στα παιχνίδια που απομένουν, η Ελλάδα φτάνει στους 14 βαθμούς, οπότε η πρόκριση είναι δεδομένη και η Ελλάδα θα είναι και πρώτη.

Με μία νίκη και μία ισοπαλία, η Εθνική φτάνει στους 12 βαθμούς. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα περνάει, αφού η Γερμανία μπορεί μάξιμουμ να πάει στους 11.

Ακόμη και οι 11 βαθμοί μπορούν να αποδειχθούν αρκετοί για την πρόκριση. Για να φτάσει εκεί η Ελλάδα, χρειάζεται μία νίκη, με το ματς στον Βόλο με τη Σερβία να είναι το πιο εφικτό.

Η τριπλή ισοβαθμία!

Υπάρχει, βέβαια και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας. Αν η Ελλάδα πάρει μία νίκη πάει στους 11. Η Ολλανδία αν νικήσει την Ελλάδα και χάσει από τη Γερμανία επίσης πάει στους 11. Κι αν η Γερμανία νικήσει Σερβία και Ολλανδία θα έχει κι αυτή 11! Όλα είναι λογικά σενάρια. Και τότε θα παίξουν ρόλο τα γκολ.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

1. Ολλανδία 7-5 8

2. Ελλάδα 5-3 8



3. Γερμανία 3-2 5

4. Σερβία 3-8 0

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

3. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

4. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

5. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου.

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

7. Μεγαλύτερος αριθμός νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

8. Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

9. Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικής ποινής σε όλους τους αγώνες του ομίλου (1 πόντος για κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι για κόκκινη κάρτα ως συνέπεια δύο κίτρινων καρτών, 3 πόντοι για απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι για κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη κάρτα).

10. Υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης για το UEFA Nations League 2026-27.