Η Ελλάδα εφόσον περάσει στα προημιτελικά του Nations League θα κοντράρει ένα ακόμα μεγαθήριο.

Η Εθνική μας ομάδα μοιράζεται την πρώτη θέση του ομίλου της στη League A με την Ολλανδία και βάζει πλώρη για τα προημιτελικά.

Οι δύο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου, από τους τέσσερις της πρώτης κατηγορίας προκρίνεται στους «8» του Nations League. Η Ελλάδα αν τερματίσει πρώτη θα παίξει με μία δεύτερη από άλλο όμιλο και η ρεβάνς θα είναι εντός έδρας. Αν τερματίσει δεύτερη, θα παίξει με εθνική που τερμάτισε πρώτη και η ρεβάνς θα είναι εκτός έδρας. Δεν υπάρχει ορισμός και θα γίνει κλήρωση.

Ας δούμε ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι, αν τελείωναν τώρα οι όμιλοι.

1ος όμιλος: 1. Γαλλία, 2. Βέλγιο (3η η Ιταλία).

3ος όμιλος: 1. Ισπανία, 2. Αγγλία (3η η Κροατία)

4ος όμιλος: 1. Πορτογαλία, 2. Δανία (3η θέση μαζί Ουαλία, Νορβηγία)

Το καλεντάρι του Nations League μετά την φάση των ομίλων έχει ως εξής:

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play offs League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play offs League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

Τι ισχύει για τη League A

Οι πρώτοι του γκρουπ και οι 2οι περνάνε στα προημιτελικά

Οι δύο καλύτερες τρίτες μένουν στη League A

Οι δύο χειρότερες τρίτες και οι δύο καλύτερες τέταρτες θα αναμετρηθούν για τα Play Offs των League A/B με αντιπάλους τους 4 δεύτερους της League B

Οι δύο πιο χαμηλόβαθμες τέταρτες ομάδες πέφτουν στη League B