Ελλάδα - Γερμανία 0-0: Τα highlights του αγώνα
Η Ελλάδα στο 2' είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο ματς με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα.
Στη συνέχεια οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ είχαν τον απόλυτο έλεγχο, απείλησαν πολλές φορές, αλλά ήταν άστοχοι. Μία φορά ευστόχησαν με τον Μπούρκαρντ σε γύρισμα του Σέρχαρντ, αλλά στην αρχή της φάσης είχε προηγηθεί χέρι του Μπίσχοφ και το γκολ ακυρώθηκε από τον Γάλλο Τουρπέν, έπειτα από έλεγχο στο VAR.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα κράτησε περισσότερο μπάλα, ήταν εξαιρετική αμυντικά και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό με το 0-0.
Τα highlights του αγώνα
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