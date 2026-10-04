Η Εθνική μας ομάδα μοιράζεται την πρώτη θέση του ομίλου της στη League A με την Ολλανδία και βάζει πλώρη για τα προημιτελικά.

Με το που θα τελειώσει η φάση των ομίλων στο Nations League οι κορυφαίες ομάδες της League A θα έχουν την δυνατότητα διεκδίκησης της πρόκρισης στα τελικά μέσων των προημιτελικών του Nations League. Η Εθνική μας ομάδα σε αυτήν την φάση μετά το 0-0 με τη Γερμανία είναι μαζί με την Ολλανδία στην πρώτη θέση του ομίλου της στη League A και μένει να φανεί οριστικά η θέση της μετά τους αγώνες του Νοεμβρίου.

Το καλεντάρι του Nations League μετά την φάση των ομίλων έχει ως εξηής:

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play offs League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play offs League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

Τι ισχύει για τη League A