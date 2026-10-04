Εθνική Ελλάδας: Στις 25-30 Μαρτίου τα προημιτελικά στη League A του Nations League
Με το που θα τελειώσει η φάση των ομίλων στο Nations League οι κορυφαίες ομάδες της League A θα έχουν την δυνατότητα διεκδίκησης της πρόκρισης στα τελικά μέσων των προημιτελικών του Nations League. Η Εθνική μας ομάδα σε αυτήν την φάση μετά το 0-0 με τη Γερμανία είναι μαζί με την Ολλανδία στην πρώτη θέση του ομίλου της στη League A και μένει να φανεί οριστικά η θέση της μετά τους αγώνες του Νοεμβρίου.
Το καλεντάρι του Nations League μετά την φάση των ομίλων έχει ως εξηής:
- Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027
- Play offs League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027
- Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027
- Play offs League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028
Τι ισχύει για τη League A
- Οι πρώτοι του γκρουπ και οι 2οι περνάνε στα προημιτελικά
- Οι δύο καλύτερες τρίτες μένουν στη League A
- Οι δύο πιο χαμηλόβαθμες τρίτες και οι δύο πιο υψηλόβαθμες τέταρτες θα αναμετρηθούν για τα Play Offs των League A/B με αντιπάλους τους 4 δεύτερους της League B
- Οι δύο πιο χαμηλόβαθμες τέταρτες ομάδες πέφτουν στη League B
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