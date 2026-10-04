Nations League:Η ενδεκάδα της Γερμανίας για το ματς με την Ελλάδα

Νεφέλη Μπισμπίκη
Nations League:Η ενδεκάδα της Γερμανίας για το ματς με την Ελλάδα

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Με αλλαγές θα παραταχθεί η Εθνική Γερμανίας του Γιούργκεν Κλοπ, για την αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα στο Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Α του Nations League. Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ.

Αναλυτικά οι επιλογές του Γερμανού τεχνικού:

Ούρμπιγκ -Τρόι, Τιάου, Άντον, Ράουμ-Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Βιρτς, Καρλ, Σέρχαντ - Μπούρκχαρντ

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Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ατουμπόλου, Ντάμεν, Μπακού, Γελτς, Μίτελστεντ, Μπάουρ, Ελ Μάλα, Κοντέ, Ένγκελχαρντ, Γιάνελτ, Κάιντελ, Βολτεμάντε

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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