Με αλλαγές θα παραταχθεί η Εθνική Γερμανίας του Γιούργκεν Κλοπ, για την αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα στο Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Α του Nations League. Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ.

Αναλυτικά οι επιλογές του Γερμανού τεχνικού:

Ούρμπιγκ -Τρόι, Τιάου, Άντον, Ράουμ-Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Βιρτς, Καρλ, Σέρχαντ - Μπούρκχαρντ

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ατουμπόλου, Ντάμεν, Μπακού, Γελτς, Μίτελστεντ, Μπάουρ, Ελ Μάλα, Κοντέ, Ένγκελχαρντ, Γιάνελτ, Κάιντελ, Βολτεμάντε