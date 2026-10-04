Nations League:Η ενδεκάδα της Γερμανίας για το ματς με την Ελλάδα
Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Α του Nations League. Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ.
Αναλυτικά οι επιλογές του Γερμανού τεχνικού:
Ούρμπιγκ -Τρόι, Τιάου, Άντον, Ράουμ-Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Βιρτς, Καρλ, Σέρχαντ - Μπούρκχαρντ
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ατουμπόλου, Ντάμεν, Μπακού, Γελτς, Μίτελστεντ, Μπάουρ, Ελ Μάλα, Κοντέ, Ένγκελχαρντ, Γιάνελτ, Κάιντελ, Βολτεμάντε
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