Το Football Meets Data ανέλυσε λεπτομερώς τα δεδομένα για την πιθανότητα να δούμε τριπλή ισοβαθμία στον όμιλο της Ελλάδας στο Nations League.

Τι κι αν ο όμιλος φαινόταν ιδιαίτερα ζόρικος; Η εθνική μας ομάδα τα πάει περίφημα στη League A του Nations League και με οκτώ βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ονειρεύεται ευλόγως την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Κι ενώ η βαθμολογική συγκομιδή της Ελλάδας είναι εξαιρετική, υπάρχει σενάριο τριπλής ισοβαθμίας που θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα ακόμα και αν έρθει η νίκη ενάντια στη Σερβία στο ματς της πέμπτης αγωνιστικής τον Νοέμβριο...

Σε περίπτωση που η Ελλάδα νικήσει τους Σέρβους και χάσει από την Ολλανδία, πάει στους έντεκα βαθμούς, εκεί που θα βρεθούν και οι Οράνιε με νίκη εις βάρος ματς και ήττα στη Γερμανία. Τα Πάντσερ από τη μεριά τους θέλουν το 2/2 για να πάνε και αυτοί στους έντεκα, που είναι το μάξιμουμ για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Τι γίνεται εκεί; Βγαίνουν τα κομπιουτεράκια, με τα αποτελέσματα μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων να κρίνουν ποιος περνάει και ποιος πάει σπίτι του. Εκτενή ανάλυση επί του θέματος έκανε με βίντεο στο YouTube το Football Meets Data, που εξηγεί πως σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, η Γαλανόλευκη έχει τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει τρίτη και εκτός οκτάδας...