Η BILD δημοσίευσε τη βαθμολογία της για το Ελλάδα - Γερμανία (0-0). Ποιοί ποδοσφαιριστές του Γιοβάνοβιτς πήραν σχεδόν άριστα.

Με το πολύτιμο 0-0 κόντρα στη Γερμανία στην Τούμπα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας σε αυτό το παράθυρο του Nations League.

Η Γαλανόλευκη συγκέντρωσε 8 πόντους στα 4 παιχνίδια που έδωσε και είναι μαζί με την Ολλανδία στην κορυφή του 2ου ομίλου της ελίτ Κατηγορίας, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει μίνιμουμ την 3η θέση και με πολλές πιθανότητες για πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πιστοποίησε την ικανότητα της Ελλάδας να αμύνεται μαζικά, κάτι που αναγνώρισε η BILD. Η γερμανική εφημερίδα βαθμολόγησε τους ποδοσφαιριστές της εν λόγω αναμέτρησης, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να λαμβάνει την καλύτερη (σσ βαθμολόγηση) από πλευράς γηπεδούχων με 2, ενώ ακολούθησαν (σσ με 3) οι Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Καρέτσας.

Από πλευράς Πάντσερ, κορυφαίοι ήταν οι Ούρμπιγκ, Πάβλοβιτς και Σερχαντ με 2. Το παράδοξο βέβαια είναι πως ο Γιοβάνοβιτς έλαβε... τεσσάρι, ενώ ο Κλοπ 3. Θυμίζουμε πως το 1 αποτελεί την καλύτερη δυνατή βαθμολόγηση και το 6 την χειρότερη.