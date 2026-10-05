Ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε και πάλι το μηδέν κόντρα στη Γερμανία και γνωρίζει την αποθέωση στο εξωτερικό.

Ακόμη ένα παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας, ακόμη ένα clean sheet για τον Κωνσταντή Τζολάκη σε αυτό το παράθυρο του Nations League!

Ο πορτιέρε της Χαλ κράτησε για δεύτερη φορά τους Γερμανούς στο «μηδέν», αποδεικνύοντας την αξία του στο κορυφαίο επίπεδο, όπως άλλωστε κάνει εδώ και μερικούς μήνες και σε επίπεδο Premier League. Ο Κρητικός κίπερ ήταν καθοριστικός όταν χρειάστηκε απέναντι στα Πάντσερ, με σπουδαίες αποκρούσεις που εν τέλει έδωσαν έναν πολύτιμο βαθμό στη Γαλανόλευκη.

Έτσι, συνεχίζει τις μεγάλες εμφανίσεις, αφού συνολικά σε 9 παιχνίδια που έχει δώσει σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, μετράει 5 clean sheets, κόντρα σε Γερμανία (2), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα.

Συνολικά, έχει πραγματοποιήσει 32 αποκρούσεις, κάνοντας τους Άγγλους (και όχι μόνο) να παραμιλούν για τα κατορθώματά του. Μάλιστα, γνωστή σελίδα στο Χ τον αποθέωσε, ουσιαστικά λέγοντας πως τα 20 εκατ. λίρες που έδωσε η Χαλ στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι ήταν... λίγα και ζήτησε να ονοματίσουν (σσ οι χρήστες) καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή.

Konstantinos Tzolakis only cost Hull City £20 million... 💰 Name a better summer signing. We'll wait... 👀 https://t.co/3AYBLftiov — Football Insider (@footyinsider247) October 5, 2026

Άλλος λογαριασμός ανέφερε πως πιθανότατα οι Γερμανοί θα τον μισούν, ενώ και η επίσημη σελίδα της Premier League έκανε αναφορά στο όνομά του.