Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε τις επιλογές του σε επίπεδο βασικής 11άδας για το Ελλάδα - Γερμανία στην Τούμπα.

Αλλαγές από πλευράς Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ξεκινά στην Ελλάδα τους Κουλιεράκη και Κυζιρίδη - με τον 2ο να ντεμπουτάρει σε επίσημο αγώνα - για το παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα. Ο τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας ως γνωστόν άφησε εκτός τον Τεττέη ενώ από την άμυνα λείπει το όνομα του Ρέτσου ως προς τον αγώνα με την Ολλανδία.

Η διάταξη της Ελλάδας: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Σάλιακα. Κέντρο με Κουρμπέλη και Ζαφείρη, άκρα με Κυζιρίδη και Μασούρα και μπροστά οι Παυλίδης και Ιωαννίδης.

Ως προς τα νέα πρόσωπα ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει γεννηθεί στην Σκύδρα και κλήθηκε στην Εθνική ανδρών για πρώτη φορά από τον Γιοβάνοβιτς το Μάιο του 2026 για τους φιλικούς αγώνες με την Σουηδία και την Ιταλία. Η καριέρα του στις επαγγελματικές κατηγορίες άρχισε στον Ηρακλή τη σεζόν 2018-19 και την αμέσως επόμενη συνεχίστηκε στον Βόλο, με τη φανέλα του οποίου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Super League και συγκεκριμένα στις 19 Δεκεμβρίου του '19 εναντίον του Άρη στην Θεσσαλονίκη.

Είχε ντεμπουτάρει σε φιλικό στο 0-1 της Ιταλίας με την Ελλάδα στο Παγκρήτιο. Από την άλλη ο πάγκος της Ελλάδας έχει ως εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Μιχαηλίδης, Καρέτσας και Κυριακόπουλος.