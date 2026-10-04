Οι τέσσερις παίκτες που ξεκίνησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στα τέσσερα ματς της Εθνικής Ελλάδας.

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία στις 21:45 στην Τούμπα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε ορισμένες αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του.

Οι Κουλιεράκης, Κυζιρίδης θα παίξουν για πρώτη φορά στο φετινό Nations League, ενώ τέσσερις παίκτες ξεκίνησαν και στους τέσσερις αγώνες της Εθνικής ομάδας. Αυτοί είναι οι Τζολάκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας και Παυλίδης.

Με δεδομένη την απουσία του Γιαννούλη, ο Τσιμίκας πήρε και τις τέσσερις φορές φανέλα βασικού, ενώ Παυλίδης, Μαυροπάνος και Τζολάκης εκτός των καλών τους εμφανίσεων στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, είναι και ιδιαίτερα κομβικοί στον άξονα της γαλανόλευκης και με έντονη προσωπικότητα.

Να θυμίσουμε ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός άφησε εκτός 23άδας τον Τεττέη για λόγους τακτικής, κάτι που συνιστά σαφώς έκπληξη. Εκτός είναι και οι Τριάντης, Ντόι.