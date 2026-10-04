Ο Ανδρέας Τεττέη δεν θ' αγωνιστεί κόντρα στη Γερμανία, αφού έμεινε εκτός αποστολής.

Έκπληξη στην 23άδα της Εθνικής Ελλάδας για το ματς με τη Γερμανία. Ο Ανδρέας Τεττέη δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον άφησε εκτός αποστολής για λόγους τακτικής.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού που ήταν βασικός με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ κι έπαιξε αλλαγή εναντίον των Ολλανδών το Σάββατο προπονήθηκε κανονικά στην Τούμπα χωρίς προβλήματα. Στην 23άδα είναι ο Κυζιρίδης, ενώ εκτός του Τεττέη στην αποστολή δεν είναι επίσης οι Τριάντης και Ντόι. Η τελική αποστολή αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της UEFA για το αποψινό ματς, όπου και απουσιάζει το όνομα του Τεττέη.