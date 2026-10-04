Εθνική Ελλάδας: Παρούσα στο Euro 2028!

Εθνική Ελλάδας: Παρούσα στο Euro 2028!

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Παρούσα στο Euro 2028!
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Το FMD στέλνει την Εθνική Ελλάδας στα βρετανικά γήπεδα για το Euro 2028!

Η Εθνική Ελλάδας στο Nations League δείχνει την ποιότητά της, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το Euro 2028.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να είναι παρόντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουν βάλει πλώρη για τα βρετανικά γήπεδα και την επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Η πορεία της Εθνικής έως τώρα στο Nations League είναι εντυπωσιακή και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data στέλνει την Ελλάδα στο Euro 2028. Η Εθνική έχει πολλές πιθανότητες να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών, που θα γίνει στο Μπέλφαστ στις 6 Δεκεμβρίου, άρα και ισχυρή και το FMD τη δίνει σχεδόν σίγουρη για να είναι παρούσα στο μεγάλο ραντεβού.

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Μετά την Ισπανία που 100% θα είναι στο Euro 2028, το απόλυτο αγγίζει η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Γαλλία. Ακολουθούν με περισσότερες από 90% πιθανότητες και οι εξής ομάδες: Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.

 

Σ' αυτό το σημείο μπαίνει και η Ελλάδα. Ο υπερυπολογιστής σε όλες τις σημερινές προσομοιώσεις, βλέπει τη γαλανόλευκη στο Euro κατά 85%. Όσο δίνει και στη Δανία. Μαζί με την Αυστρία που έχει 83% πιθανότητες, οι εθνικές που αναφέραμε συν την Ελλάδα, είναι οι μοναδικές με πιθανότητες 80% και άνω.

Αναλυτικά οι ομάδες και οι πιθανότητες

100% Ισπανία
99.9% Αγγλία
99% Πορτογαλία
99% Γαλλία
97% Βέλγιο
97% Ολλανδία
96% Ελβετία
95% Σκωτία
95% Ουαλία
94% Ιρλανδία
93% Γερμανία
93% Ιταλία
93% Νορβηγία
89% Κροατία
85% Δανία
85% Ελλάδα
83% Αυστρία
71% Τουρκία
69% Σουηδία

57% Ουκρανία
55% Β. Ιρλανδία
54% Σερβία
47% Κόσοβο
47% Πολωνία
47% Τσεχία
46% Ουγγαρία
44% Σλοβακία
43% Σλοβενία
39% Βοσνία
29% Ισλανδία
24% Αλβανία
24% Γεωργία
23% Ισραήλ
18% Ρουμανία
16% Μαυροβούνιo
16% Φινλανδία
13% Σκόπια
9% Λευκορωσία
3% Λουκεμβούργο
3% Εσθονία
2% Βουλγαρία
2% Ν. Φερόε
2% Καζακστάν
1% Αρμενία
1% Κύπρος
1% Αζερμπαϊτζάν
1% Μάλτα
0.4% Μολδαβία
0.4% Λιθουανία
0.2% Λετονία
0.02% Γιβραλτάρ

@Photo credits: INTIME

 

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