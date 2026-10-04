Εθνική Ελλάδας: Παρούσα στο Euro 2028!
Η Εθνική Ελλάδας στο Nations League δείχνει την ποιότητά της, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το Euro 2028.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να είναι παρόντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουν βάλει πλώρη για τα βρετανικά γήπεδα και την επόμενη μεγάλη διοργάνωση.
Η πορεία της Εθνικής έως τώρα στο Nations League είναι εντυπωσιακή και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data στέλνει την Ελλάδα στο Euro 2028. Η Εθνική έχει πολλές πιθανότητες να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών, που θα γίνει στο Μπέλφαστ στις 6 Δεκεμβρίου, άρα και ισχυρή και το FMD τη δίνει σχεδόν σίγουρη για να είναι παρούσα στο μεγάλο ραντεβού.
Μετά την Ισπανία που 100% θα είναι στο Euro 2028, το απόλυτο αγγίζει η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Γαλλία. Ακολουθούν με περισσότερες από 90% πιθανότητες και οι εξής ομάδες: Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.
Σ' αυτό το σημείο μπαίνει και η Ελλάδα. Ο υπερυπολογιστής σε όλες τις σημερινές προσομοιώσεις, βλέπει τη γαλανόλευκη στο Euro κατά 85%. Όσο δίνει και στη Δανία. Μαζί με την Αυστρία που έχει 83% πιθανότητες, οι εθνικές που αναφέραμε συν την Ελλάδα, είναι οι μοναδικές με πιθανότητες 80% και άνω.
Αναλυτικά οι ομάδες και οι πιθανότητες
100% Ισπανία
99.9% Αγγλία
99% Πορτογαλία
99% Γαλλία
97% Βέλγιο
97% Ολλανδία
96% Ελβετία
95% Σκωτία
95% Ουαλία
94% Ιρλανδία
93% Γερμανία
93% Ιταλία
93% Νορβηγία
89% Κροατία
85% Δανία
85% Ελλάδα
83% Αυστρία
71% Τουρκία
69% Σουηδία
57% Ουκρανία
55% Β. Ιρλανδία
54% Σερβία
47% Κόσοβο
47% Πολωνία
47% Τσεχία
46% Ουγγαρία
44% Σλοβακία
43% Σλοβενία
39% Βοσνία
29% Ισλανδία
24% Αλβανία
24% Γεωργία
23% Ισραήλ
18% Ρουμανία
16% Μαυροβούνιo
16% Φινλανδία
13% Σκόπια
9% Λευκορωσία
3% Λουκεμβούργο
3% Εσθονία
2% Βουλγαρία
2% Ν. Φερόε
2% Καζακστάν
1% Αρμενία
1% Κύπρος
1% Αζερμπαϊτζάν
1% Μάλτα
0.4% Μολδαβία
0.4% Λιθουανία
0.2% Λετονία
0.02% Γιβραλτάρ
🇪🇺 EURO 2028 qualification chances across all simulations (as of 4 Oct): ~100% 🇪🇸 Spain 99.9% 🏴 England 99% 🇵🇹 Portugal 99% 🇫🇷 France 97% 🇧🇪 Belgium 97% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 95% 🏴 Scotland 95% 🏴 Wales 94% 🇮🇪 Ireland 93% 🇩🇪 Germany 93% 🇮🇹 Italy 93% 🇳🇴 Norway 89% 🇭🇷 Croatia 85% 🇩🇰 Denmark 85% 🇬🇷 Greece 83% 🇦🇹 Austria 71% 🇹🇷 Türkiye 69% 🇸🇪 Sweden 57% 🇺🇦 Ukraine 55% ☘️ Northern Ireland 54% 🇷🇸 Serbia 47% 🇽🇰 Kosovo 47% 🇵🇱 Poland 47% 🇨🇿 Czechia 46% 🇭🇺 Hungary 44% 🇸🇰 Slovakia 43% 🇸🇮 Slovenia 39% 🇧🇦 BiH 29% 🇮🇸 Iceland 24% 🇦🇱 Albania 24% 🇬🇪 Georgia 23% 🇮🇱 Israel 18% 🇷🇴 Romania 16% 🇲🇪 Montenegro 16% 🇫🇮 Finland 13% 🇲🇰 North Macedonia 9% 🇧🇾 Belarus 3% 🇱🇺 Luxembourg 3% 🇪🇪 Estonia 2% 🇧🇬 Bulgaria 2% 🇫🇴 Faroe Islands 2% 🇰🇿 Kazakhstan 1% 🇦🇲 Armenia 1% 🇨🇾 Cyprus 1% 🇦🇿 Azerbaijan 1% 🇲🇹 Malta 0.4% 🇲🇩 Moldova 0.4% 🇱🇹 Lithuania 0.2% 🇱🇻 Latvia 0.02% 🇬🇮 Gibraltar 👉 Full EURO 2028 scenarios and projections available in our Simulator— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 4, 2026