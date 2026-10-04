Το FMD στέλνει την Εθνική Ελλάδας στα βρετανικά γήπεδα για το Euro 2028!

Η Εθνική Ελλάδας στο Nations League δείχνει την ποιότητά της, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το Euro 2028.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να είναι παρόντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουν βάλει πλώρη για τα βρετανικά γήπεδα και την επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Η πορεία της Εθνικής έως τώρα στο Nations League είναι εντυπωσιακή και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data στέλνει την Ελλάδα στο Euro 2028. Η Εθνική έχει πολλές πιθανότητες να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών, που θα γίνει στο Μπέλφαστ στις 6 Δεκεμβρίου, άρα και ισχυρή και το FMD τη δίνει σχεδόν σίγουρη για να είναι παρούσα στο μεγάλο ραντεβού.

Μετά την Ισπανία που 100% θα είναι στο Euro 2028, το απόλυτο αγγίζει η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Γαλλία. Ακολουθούν με περισσότερες από 90% πιθανότητες και οι εξής ομάδες: Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.

Σ' αυτό το σημείο μπαίνει και η Ελλάδα. Ο υπερυπολογιστής σε όλες τις σημερινές προσομοιώσεις, βλέπει τη γαλανόλευκη στο Euro κατά 85%. Όσο δίνει και στη Δανία. Μαζί με την Αυστρία που έχει 83% πιθανότητες, οι εθνικές που αναφέραμε συν την Ελλάδα, είναι οι μοναδικές με πιθανότητες 80% και άνω.

Αναλυτικά οι ομάδες και οι πιθανότητες

100% Ισπανία

99.9% Αγγλία

99% Πορτογαλία

99% Γαλλία

97% Βέλγιο

97% Ολλανδία

96% Ελβετία

95% Σκωτία

95% Ουαλία

94% Ιρλανδία

93% Γερμανία

93% Ιταλία

93% Νορβηγία

89% Κροατία

85% Δανία

85% Ελλάδα

83% Αυστρία

71% Τουρκία

69% Σουηδία

57% Ουκρανία

55% Β. Ιρλανδία

54% Σερβία

47% Κόσοβο

47% Πολωνία

47% Τσεχία

46% Ουγγαρία

44% Σλοβακία

43% Σλοβενία

39% Βοσνία

29% Ισλανδία

24% Αλβανία

24% Γεωργία

23% Ισραήλ

18% Ρουμανία

16% Μαυροβούνιo

16% Φινλανδία

13% Σκόπια

9% Λευκορωσία

3% Λουκεμβούργο

3% Εσθονία

2% Βουλγαρία

2% Ν. Φερόε

2% Καζακστάν

1% Αρμενία

1% Κύπρος

1% Αζερμπαϊτζάν

1% Μάλτα

0.4% Μολδαβία

0.4% Λιθουανία

0.2% Λετονία

0.02% Γιβραλτάρ