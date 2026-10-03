Πολλά μικρά παιδιά περίμεναν υπομονετικά τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας.

Κερκίδα έξω από την Τούμπα έστησαν πολλά παιδιά για την Εθνική ομάδα.

Οι Έλληνες φίλαθλοι περίμεναν υπομονετικά να τελειώσουν οι διεθνείς την προπόνησή τους. Έβγαλαν, μάλιστα και σύνθημα «πότε θα 'ρθει η Εθνική;». Όταν αντίκρισαν τους παίκτες της γαλανόλευκης τους αποθέωσαν και πολλοί ποδοσφαιριστές έσπευσαν για να φωτογραφηθούν με τα μικρά παιδιά και να υπογράψουν αυτόγραφα.

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