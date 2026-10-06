Βόρεια Ιρλανδία K21 - Ελλάδα K21: Η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης
Στο Λέργκαν βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, με τη Βόρεια Ιρλανδία (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ-Live από το Gazzetta) να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για το Euro U21 του 2027.
Η βαριά ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2 έδωσε στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία. Πλέον η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται να πάρει τη νίκη και μάλιστα με διαφορά τουλάχιστον δύο τερμάτων, ώστε να πανηγυρίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά από 24 χρόνια.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για να ξεκινήσει στις 19:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της ΕΡΤ2 Σπορ.
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