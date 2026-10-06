Δείτε το κανάλι και την ώρα της μετάδοσης του μεγάλου ματς της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Β. Ιρλανδία.

Στο Λέργκαν βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, με τη Βόρεια Ιρλανδία (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ-Live από το Gazzetta) να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για το Euro U21 του 2027.

Η βαριά ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2 έδωσε στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία. Πλέον η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται να πάρει τη νίκη και μάλιστα με διαφορά τουλάχιστον δύο τερμάτων, ώστε να πανηγυρίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά από 24 χρόνια.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για να ξεκινήσει στις 19:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της ΕΡΤ2 Σπορ.