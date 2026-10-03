Μπρούνο Φερνάντες: «Δεν υπάρχουν κλίκες στην ομάδα»

Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Μπρούνο Φερνάντες να μιλά για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Πορτογαλία, λίγο πριν από τo ματς με τη Νορβηγία για το Nations League.

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι για άλλη μία φορά πιο αισθητή και από την παρουσία του, καθώς ο σταρ της Πορτογαλίας δεν θα αγωνιστεί ούτε στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Όπως ήταν αναμενόμενο, το όνομά του κυριάρχησε και στις ερωτήσεις που δέχθηκαν οι Ζόρζε Ζέσους και Μπρούνο Φερνάντες στη συνέντευξη Τύπου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με το αν υπάρχει προοπτική να αποκατασταθεί η σχέση του με τον Ρονάλντο. Ο Φερνάντες, από την άλλη, αποκάλυψε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με τον 41χρονο. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα πρέπει να προκαλέσει αντιπαραθέσεις και να διχάσει την Πορτογαλία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Δεν χρειάζεται να μιλήσω στους συμπαίκτες μου. Όλοι ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις δικές μας καταστάσεις. Έχουμε μια κατάσταση στην Εθνική ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους παίκτες και νομίζω ότι ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορούμε να παίξουμε είναι να φέρουμε αποτελέσματα στο γήπεδο.

Όσον αφορά τον Κριστιάνο, είχα μια συζήτηση μαζί του και αυτό που του είπα είναι αυτό που επαναλαμβάνω εδώ: το πιο σημαντικό είναι ότι, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα πάψει ποτέ να είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της Εθνικής μας ομάδας, του ποδοσφαίρου μας και της χώρας. Για όσα έχει κάνει όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά σε όλο τον κόσμο.

Bruno Fernandes on Cristiano and Jorge Jesus: “We are completely outside the matter. We are aware of what you are saying and what we are seeing”.



“But what I think, once again, is that the country should not divide itself, that people should not take sides, and that we should… pic.twitter.com/sWSNKrBKmQ October 3, 2026

Ο Κριστιάνο έχει μια θέση που του ανήκει όχι μόνο ανάμεσα στους καλύτερους όλων των εποχών, αλλά και στις καρδιές όλων των Πορτογάλων. Το πιο σημαντικό είναι να σταματήσουμε να διαιρούμε τα πράγματα. Δεν υπάρχουν κλίκες στην Εθνική Ομάδα. Είναι μία και θα παραμείνει έτσι, παρά τον θόρυβο που μπορεί να προέρχεται από έξω. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να επιλύει τα προβλήματά του κεκλεισμένων των θυρών. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η Εθνική Ομάδα, και πιστεύω ότι θα το κάνει.

Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό θα έχει καλό τέλος, και για τις δύο πλευρές. Είμαστε εντελώς εκτός θέματος, γνωρίζουμε τι λέτε, τι βλέπουμε. Περάσαμε πολύ χρόνο στο σαλόνι των παικτών παίζοντας χαρτιά, είμαστε έξω από αυτή τη διαμάχη, αλλά αυτό που ζητώ είναι η χώρα να μην διχαστεί, να μην κάνει επιλογές, να σεβαστεί όλες τις πλευρές. Ο Κρις είναι και θα είναι το μεγαλύτερο είδωλο της Εθνικής μας Ομάδας, αξίζει τον σεβασμό όλων, ανεξάρτητα από το ποιος τον συμπαθεί περισσότερο ή λιγότερο».