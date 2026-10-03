Αρκετές αφίσες έχουν εμφανιστεί πρόσφατα στη Λισαβόνα, υποστηρίζοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ασκώντας έντονη κριτική στον προπονητή της εθνικής ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς.

Η Πορτογαλία μπορεί να κατέγραψε μια επιβλητική νίκη στην Κοπεγχάγη κόντρα στην Δανία με 4-2 για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, ωστόσο οι πανηγυρισμοί δεν έχουν καταστείλει την αναταραχή που προέκυψε με τη διαμάχη ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζορζέ Ζεσούς.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (02/10), αρκετές στρατηγικές τοποθεσίες στη Λισαβόνα και τη γύρω περιοχή βρέθηκαν καλυμμένες με αφίσες που υποστήριζαν τον αρχηγό της εθνικής ομάδας και επέκριναν ευθέως τόσο τον προπονητή όσο και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

«Σε ευχαριστούμε Κριστιάνο για όλα όσα έχεις κάνει για την Πορτογαλία . Θα είσαι πάντα ο αρχηγός μας», έγραφαν τα πανό, τα οποία απεικονίζουν τον παίκτη με την πορτογαλική σημαία στο φόντο, σε αντίθεση με τον ασπρόμαυρο χώρο που επιλέχθηκε για να εμφανιστεί μια φωτογραφία του Ζεσούς με το κεφάλι σκυμμένο και ακουμπισμένο σε έναν πάγκο, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Δεν έχεις ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Φέρεσαι άσχημα σε έναν αρχηγό. Υπερβολικός εγωισμός».

🙌🏻7⃣Portugal clama por Cristiano Ronaldo



🇵🇹⚽️En la mañana de este viernes, han aparecido varios carteles en Lisboa en apoyo a Cristiano y dirigiendo las críticas hacia Jorge Jesushttps://t.co/uVwBBTYOIz October 2, 2026

Τις ώρες που ακολούθησαν την εξάπλωση των αφισών, ένας άνδρας ονόματι Φερνάντο Μάια ανέλαβε την ευθύνη γι' αυτές. Αργότερα μίλησε με το «Radio Observador» για να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή οποιαδήποτε εταιρεία και ότι χρηματοδοτεί προσωπικά την πρωτοβουλία.

Ο Μάια εξήγησε ότι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει διχασμό με τις διαφημιστικές πινακίδες, αλλά απλώς να δώσει στον Κριστιάνο «τη θέση που του αξίζει». Δέχτηκε τυχόν πρόστιμα που μπορεί να της επιβληθούν για την τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων χωρίς άδεια και αναγνώρισε επίσης ότι ίσως ένα από τα μηνύματα ήταν περιττό.

«Ίσως η φράση για τον εγωισμό να είναι υπερβολική. Δεν είναι ασέβεια, αλλά είναι υπερβολική», πρόσθεσε, προτού δηλώσει ότι απομένει να κρεμαστεί άλλη μια πινακίδα: «Θα βάλω άλλη μία στο Estádio do Dragão (το στάδιο της Πόρτο, όπου η Πορτογαλία παίζει τον επόμενο αγώνα της)».

Η κατάσταση μεταξύ της εθνικής ομάδας και του επιθετικού της Αλ Νασρ φαίνεται να είναι ανεπανόρθωτη. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός από την πλευρά του έχει ήδη δηλώσει ότι θα επικεντρωθεί μόνο στον εναπομείναντα αγώνα της Πορτογαλίας εναντίον της Νορβηγίας και ότι το θέμα αυτό θα διευθετηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι αθλητικές υποχρεώσεις της ομάδας.