Πορτογαλία: Το απόλυτο χάος μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο
Μέσα σε ένα εκρηκτικό κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας στην Κοπεγχάγη, η Πορτογαλία ήρθε αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστο γραφειοκρατικό μπέρδεμα στην αναμέτρηση της με τη Δανία για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League.
Στα χαρτιά που παραδόθηκαν στην UEFA, η σύνθεση των Ιβήρων παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις. Μόλις οκτώ παίκτες βρίσκονταν ως αναπληρωματικοί, με σημαντικά ονόματα όπως ο Ζοάο Φέλιξ, ο Ζοάο Νέβες και ο Ρούι Σίλβα να αποτυπώνονται ως απόντες, ενώ ακόμα και η αρχηγία είχε δηλωθεί σε λάθος ποδοσφαιριστή, τον Ρούμπεν Ντίας αντί του Μπρούνο Φερνάντες.
Το γεγονός αυτό δημιουργήθηκε καθώς όλοι οι αρμόδιοι προσπαθούσαν να επαναφέρουν την τάξη μετά την αναστάτωση που δημιούργησε η απουσία του «CR7» από την εθνική ομάδα και αμέλησαν σημαντικά γραφειοκρατικά ζητήματα και έτσι αναγκάστηκαν τελευταία στιγμή να υποβάλουν αίτημα στην UEFA για αλλαγή στην Λίστα.
Η Ομοσπονδία ενέκρινε το αίτημα που υποβλήθηκε από την φιλοξενούμενη ομάδα, όμως αν η Δανία δεν «συνεργαζόταν» και δεν έδινε και εκείνη την θετική της απάντηση, οι Πορτογάλοι θα έπρεπε να αγωνιστούν με την λίστα ως είχε εξ αρχής.
Το «αστείο» της υπόθεσης είναι ότι ο Ζοάο Φέλιξ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και τα τελευταία λεπτά πριν την λήξη του ματς σκόραρε, «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του που επικράτησε με 4-2.
Um erro da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) quase custava caro à Seleção Nacional na Dinamarca.— A BOLA (@abolapt) October 2, 2026
Aantes do apito inicial, a Seleção Nacional apresentava apenas oito suplentes na ficha de jogo, e nomes como João Neves e João Félix fora da lista oficial. 🇵🇹 pic.twitter.com/HfEV8EpPD7
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