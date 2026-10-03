Ο μεσος της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, δεν επιλέχθηκε από τον τεχνικό της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, για τον αγώνα απέναντι στην Αγγλία στο Nations League.

Το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League ανάμεσα στην Κροατία και την Αγγλία θα διεξαχθεί στην Ριέκα απόψε (3/10, 19:00), με τα δεδομένα για τους γηπεδούχους να έχουν αλλάξει. Συγκεκριμένα, ο Λόβρο Μάγερ έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση, ενώ αντίθετα στα πλάνα του προπονητή, Σλάβεν Μπίλιτς, βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ.

Έτσι και αλλιώς, ο μέσος της ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει χρόνο συμμετοχής με την εθνική του ομάδα, καθώς από τη στιγμή που κλήθηκε έχει συμπεριληφθεί μόλις μία φορά στην 23άδα. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμειναν και οι Άντε Μπούντιμιρ, Μαρίν Πόνγκρατσιτς και Ντιόν Ντρένα Μπέλιο.

Η Κροατία καλείται πλέον να προσαρμόσει τα πλάνα της ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με τα Τρία Λιοντάρια, με τον Γιάκιτς να αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές στη μεσαία γραμμή. Η αναμέτρηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για τη δεύτερη θέση του ομίλου, η οποία «δίνει» το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.