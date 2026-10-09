Σαχτάρ: Έριξε τριάρα στην Βέρες Ρίβνε πριν την ΑΕΚ
Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία διέλυσε με 3-0 την Βέρες Ρίβνε για την 8η αγωνιστική του ουκρανικού πρωταθλήματος.
Ο Πεδρίνιο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, η Βέρες Ρίβνε έμεινε με δέκα παίκτες, με την ομάδα του Αρντά Τουράν να εκμεταλλεύται το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ματβιένκο έγραψε το 2-0 και στο 71', ο Πέδρο Εντρίκε διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Πλέον η Σαχτάρ στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ», την Τετάρτη 14 Οκτωμβρίου στις 22:00.
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Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Βινίσιους Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Κρίσκιβ, Μάρλον Γκόμες, Νιούερτον, Πεδρίνιο, Άλισον Σαντάνα, Καουά Ελίας.
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