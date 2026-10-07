Ο Κάρλος Παντράο, φίλος του Ζόρζε Ζεσούς, αποκάλυψε ότι ένας υπάλληλος του Κριστιάνο Ρονάλντο απείλησε να απολύσει τον προπονητή της εθνικής ομάδας αν δεν ζητούσε δημόσια συγγνώμη.

Ο Κάρλος Παντράο, ένας φίλος και στενός συνεργάτης του Ζόρζε Ζεσούς, ισχυρίστηκε ότι ένας υπάλληλος του Κριστιάνο Ρονάλντο απείλησε τον προπονητή της Πορτογαλίας ότι θα τον απολύσει, αν δεν ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον επιθετικό.

Ο Παντράο έκανε τον ισχυρισμό αυτό στην εκπομπή «Jogo Aberto» που βρέθηκε καλεσμένος για να συζητήσει τον «πόλεμο» που ξέσπασε ανάμεσα στον ομοσπονδιακό τεχνικό και τον αρχηγό της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας από το προσωπικό επιτελείο του «CR7», ονόματι Τιάγκο Κραβέιρο, επικοινώνησε με κάποιον από το στενό επαγγελματικό περιβάλλον του Ζεσούς και φέρεται να τον προειδοποίησε ότι θα «απολυόταν» αν δεν ζητούσε δημόσια συγγνώμη στην αρχή της συνέντευξης Τύπου, μετά το τελευταίο ματς της χώρας στο Nations League.

Ο Παντράο τόνισε επίσης ότι η φερόμενη απειλή δεν απευθύνθηκε απευθείας στον προπονητή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το μήνυμα να παραδόθηκε στον δικηγόρο του ή σε άλλο μέλος της συνοδείας του.

GRAVE! Novos dados sobre a polémica da @selecaoportugal, entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo! JJ terá sido AMEAÇADO de DESPEDIMENTO, se não pedisse desculpas em público! https://t.co/5L80qRnNBV — Kiko Rodrigues (@frodriguez87) October 6, 2026

«Προσπάθησαν να γράψουν ένα σενάριο για να ζητήσει ο Ζόρζε Ζεσούς συγγνώμη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο», ισχυρίστηκε ο Παντράο, προτού σημειώσει ότι ο Ζεσούς τελικά δεν απολογήθηκε, αν και παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος και εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του.

«Το να παραδέχεσαι ένα λάθος είναι ένα πράγμα και το να ζητάς συγγνώμη είναι κάτι άλλο», πρόσθεσε ο Παντράο, τονίζοντας στη συνέχεια ότι ο 72χρόνος τεχνικός ήταν «πολύ λυπημένος» με τα όσα είχαν συμβεί όταν μίλησαν μαζί το πρωί της Τρίτης (07/10).

Για την ιστορία, ο άνθρωπος που φέρεται να προχώρησει στις απειλές αυτές, ο Κραβέιρο, είχε συνεργαστεί προηγουμένως με ομάδες εργασίας της FIFA και της UEFA, ενώ έχει διατελέσει και διαχειριστής για τις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA.

Αποχώρησε από την Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου το 2022 πριν αναλάβει στρατηγικούς ρόλους στην UEFA και στα τέλη του 2023 έγινε στρατηγικός σύμβουλος για την «CR7 SA», την εταιρεία χαρτοφυλακίου που διατηρεί ο Ρονάλντο.