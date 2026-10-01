Λεπτομέρειες γύρω από τη δυσαρέσκεια του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τον Ζόρζε Ζεσούς φέρνει η «AS», η οποία αποκαλύπτει πως ο CR7 νιώθει προδομένος από τον προπονητή του.

Σαπουνόπερα στην εθνική Πορτογαλίας με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η απόφαση του Ζόρζε Ζεσούς να τον αφήσει στον πάγκο για το ματς του Nations League απέναντι στη Νορβηγία έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας στα εσωτερικά της ομάδας, με τον «CR7» τελικά να αποχωρεί από την αποστολή!

Το πρώτο κρούσμα που έδειξε πως η υπόθεση οδεύει πως ολική ρήξη ήταν η απρόσμενη αποχώρηση του Πορτογάλου από την προπόνηση μετά από μια σύντομη συνομιλία που είχε με τον προπονητή του, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να κάνει ταξίδι - αστραπή στην Κοπεγχάγη για να συναντηθεί με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Παρά τον πυροσβεστικό του ρόλο ωστόσο, τελικά δεν βρέθηκε λύση. Ο CR7 αποχώρησε από την αποστολή και στην Ισπανία αποκαλύπτουν λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση. Σύμφωνα με την «AS» συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος νιώθε προδομένος από τον Ζόρζε Ζεσούς, καθώς ο τελευταίος αποδείχθηκε ανακόλουθος του λόγου του.

Ο έμπειρος προπονητής φέρεται να απολογήθηκε στον Κριστιάνο μετά το ματς με τη Νορβηγία για τον λόγο πως τον έβαλε να κάνει ζέσταμα για τριάντα λεπτά χωρίς να τον χρησιμοποιήσει στον αγώνα, ενώ του είχε υποσχεθεί πως θα απολογηθεί και δημόσια στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθούσε.

Ο Ζόρζε Ζέσους, ωστόσο, δεν τήρησε τα λόγια του όταν ήρθε στιγμή και προκάλεσε την αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει νωρίς από την αποστολή και να δυναμιτίσει το κλίμα εντός της ομάδας.