Ο Άγγελος Ποστέκογλου κλήθηκε να σχολιάσει το συμβάν της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας.

Το σχόλιο του Άγγελου Ποστέκογλου για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας και τη διαμάχη με τον Ζόρζε Ζεσούς, ζήτησαν οι δημοσιογράφοι στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ελληνο-αυστραλός τεχνικός βρέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό (9/10) παιχνίδι της Αλ Νασρ στο πρωτάθλημα και φυσικά αντικείμενο συζήτησης ήταν -δικαίως- ο 41χρονος σούπερ σταρ από τη χώρα της Ιβηρικής.

Αρχικά, ο Ποστέκογλου τόνισε πως ο CR7 είναι «φρέσκος», σε καλή κατάσταση και έτοιμος να αγωνιστεί. Στη συνέχεια πάντως εξήγησε ότι δεν θέλει να σχολιάσει το συμβάν με τον Ζεσούς. «Υπήρξα προπονητής Εθνικής ομάδας για τέσσερα χρόνια και δεν μου άρεσε όταν άλλοι (σσ προπονητές) μιλούσαν για εμένα», είπε ο Ange.