Ρονάλντο: Ο Ποστέκογλου αρνήθηκε να σχολιάσει το συμβάν με τον Ζεσούς (vid)
Το σχόλιο του Άγγελου Ποστέκογλου για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας και τη διαμάχη με τον Ζόρζε Ζεσούς, ζήτησαν οι δημοσιογράφοι στη Σαουδική Αραβία.
Ο Ελληνο-αυστραλός τεχνικός βρέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό (9/10) παιχνίδι της Αλ Νασρ στο πρωτάθλημα και φυσικά αντικείμενο συζήτησης ήταν -δικαίως- ο 41χρονος σούπερ σταρ από τη χώρα της Ιβηρικής.
Αρχικά, ο Ποστέκογλου τόνισε πως ο CR7 είναι «φρέσκος», σε καλή κατάσταση και έτοιμος να αγωνιστεί. Στη συνέχεια πάντως εξήγησε ότι δεν θέλει να σχολιάσει το συμβάν με τον Ζεσούς. «Υπήρξα προπονητής Εθνικής ομάδας για τέσσερα χρόνια και δεν μου άρεσε όταν άλλοι (σσ προπονητές) μιλούσαν για εμένα», είπε ο Ange.
Regarding Cristiano Ronaldo's fitness and your take on the Cristiano Ronaldo and Jorge Jesus Issue? 🇦🇺🗣 Ange Postecoglou: "Cristiano Ronaldo is fresh, fit and ready to play, which is good for us. I was a national team coach for four years, and I didn’t like it when other coaches spoke about me." https://t.co/rYF635JJjH— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 7, 2026
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