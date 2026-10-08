Ο Ρομάριο μίλησε για την υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο και πήρε το μέρος του Πορτογάλου σταρ, ρίχνοντας τα... βέλη του στον Ζόρζε Ζέσους.

Η κόντρα ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον προπονητή του στην Εθνική Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, συνεχίζεται με τον Ρομάριο να δίνει την άποψη του πάνω στο θέμα.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος και πρωταθλητής κόσμου το 1994, δήλωσε πως θεωρεί ότι ο 41χρονος επιθετικός λέει την αλήθεια και τον πιστεύει, παρότι ο ίδιος φαίνεται να είχε σχηματίσει θετική εικόνα για τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας: «Ο Κριστιάνο μου φαίνεται πολύ αντικειμενικός άνθρωπος. Μου αρέσει ο Ζόρζε Ζεσούς. Είχα σχέση μαζί του όταν προπονούσε τη Φλαμένγκο. Τον συνάντησα πέντε ή έξι φορές και ήταν πάντα ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Αναφέρθηκε στην ιστορία όπως την έχει περιγράψει ο «CR7» και τον δικαιώνει για την αντίδραση του θεωρώντας πως αδικήθηκε. «Σύμφωνα με τον Κριστιάνο, ο προπονητής δεν τήρησε τον λόγο του . Και όταν κάποιος δεν τηρεί τον λόγο του, ενεργεί κακόπιστα. Αν συνέβη αυτό που είπε ο Ρονάλντο, τότε έχει δίκιο», δήλωσε. Τέλος έκλεισε λέγοντας πως ο ίδιος ίσως να αντιδρούσε με διαφορετικό τρόπο και το ίδιο θα έπρεπε να έχει κάνει και ο Ρονάλντο: «Πρώτα απ’ όλα, θα είχα χτυπήσει την πόρτα πίσω μου και θα είχα φύγει. Το λάθος του δεν ήταν ότι έφυγε. Το λάθος του ήταν που δεν έστειλε νωρίτερα αυτόν τον τύπο να πάει να γ@@@@@ί».