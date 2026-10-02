Έντονο χρώμα από... Λίβερπουλ είχε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία, με τους «Reds» να αναρτούν μία όμορφη φωτογραφία με πρωταγωνιστές τους Τσιμίκα και Φαν Ντάικ.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχτηκε την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της League Phase του Nations League. Η «γαλανόλευκη» αν και προηγήθηκε με 2-0 με γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα, λύγισε στο 88' μετά την ισοφάριση από τον Ράιντερς, ωστόσο, παραμένει αήττητη και στην κορυφή του ομίλου.

Εκτός όμως από την έκβαση του αγώνα, η αναμέτρηση είχε και κάτι από... Λίβερπουλ. Κώστας Τσιμίκας, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Ράιαν Γκράβενμπερχ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ βρέθηκαν και πάλι μαζί, αυτή τη φορά όμως ως αντίπαλοι.



Ο πρώτος μάλιστα, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον ίδιο και τον συμπαίκτη του στους «Reds», Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, να κάθονται στα σκαλία του γηπέδου της Τούμπας.

Η φωτογραφία σαφώς δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Λίβερπουλ, η οποία την αναδημοσίευσε, προσθέτοντας ως λεζάντα τις σημαίες των δύο χωρών και μία χειραψία, ενώ έγραψε για μία συνάντηση μετά το... θρίλερ.