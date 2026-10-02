Παυλίδης: «Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα, θα το θυμάμαι για πάντα»

Ένα ματς που δεν θα ξεχάσει ποτέ έζησε ο Παυλίδης, όπως τόνισε σε προσωπική ανάρτηση του στο instagram.

Η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα από μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ολλανδία, όμως οι «οράνιε» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο φινάλε, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 στην Τούμπα, για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League.

Παρά την απώλεια των δύο βαθμών, η «γαλανόλευκη» διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας απόσταση δύο βαθμών από την Ολλανδία και τριών από τη Γερμανία.

Η βραδιά ωστόσο είχε ξεχωριστή σημασία και για τον ... δικό μας Βαγγέλη Παυλίδη. Καθώς ο Έλληνας στράικερ επέστρεψε στην αγαπημένη του Θεσσαλονική, την πόλη που γεννήθηκε, για να αντιμετωπίσει την Ολλανδία, τη χώρα στην οποία έζησε σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Λίγη ώρα μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανέβασε ένα ποστ στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους θα θυμάται για πάντα αυτό το ματς!

«Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα, απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα. Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά. Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής.