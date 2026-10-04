Ο Γερμανός διεθνής ήταν που εκτέθηκε αμυντικά - και στο Ελλάδα - Γερμανία της Τούμπας - και από έναν ακόμα Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Μετά την «ποδιά» του Καρέτσα ο Μπούρκαρντ την... πάτησε και με τον Κυζιρίδη. Στο 11ο λεπτό του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του και έτσι για 2 αγώνες στη σειρά έπαθε το ίδιο σχεδόν πράγμα σε 2 περιπτώσεις.