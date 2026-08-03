Ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας για την υπερπροσπάθεια με την Ολλανδία.

Η Εθνική Ελλάδας έδωσε μία μεγάλη μάχη, προηγήθηκε 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν άντεξε στην πίεση των Ολλανδών και ήρθε ισόπαλη 2-2 με την ομάδα του Τσάβι.

Στο τέλος του αγώνα οι διεθνείς δεν έκρυβαν την απογοήτευσή τους για την εξέλιξη του αγώνα, ωστόσο, ο κόσμος στην Τούμπα φρόντισε να τους δείξει τη στήριξή του. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έκαναν τον γύρο του γηπέδου και καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο.

Το βίντεο με το χειροκρότημα του κόσμου