Ελλάδα - Ολλανδία 2-2: Αποθέωση για την Εθνική στην Τούμπα
Η Εθνική Ελλάδας έδωσε μία μεγάλη μάχη, προηγήθηκε 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν άντεξε στην πίεση των Ολλανδών και ήρθε ισόπαλη 2-2 με την ομάδα του Τσάβι.
Στο τέλος του αγώνα οι διεθνείς δεν έκρυβαν την απογοήτευσή τους για την εξέλιξη του αγώνα, ωστόσο, ο κόσμος στην Τούμπα φρόντισε να τους δείξει τη στήριξή του. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έκαναν τον γύρο του γηπέδου και καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο.
Το βίντεο με το χειροκρότημα του κόσμου
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