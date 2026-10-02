Ο Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ αποθέωσε τον Βαγγέλη Παυλίδη, αποκαλύπτωντας πως δεν πίστευε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη.

Το εγκώμιο του Βαγγέλη Παυλίδη έπλεξε σε δηλώσεις του στο NOS ο άλλοτε σπουδαίος άσος των γηπέδων, Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ, στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League.

Ο φορ της Μπενφίκα ήταν εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι και βοήθησε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο 2-2 με τους Οράνιε, που κράτησε τη Γαλανόλευκη στην κορυφή του ομίλου με 7 πόντους.

Πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ολλανδός πλέον σχολιαστής στην τηλεόραση αναφέρθηκε στον Παυλίδη και εξήγησε πως δεν τον εκτιμούσε ιδιαίτερα (σσ σαν παίκτη) στο παρελθόν, όμως πλέον παραδέχεται την μεγάλη αξία του.

«Δεν τον εκτιμούσα ιδιαίτερα. Όμως ο Πιέρ (σ.σ. Φαν Χόιντονκ) μου έλεγε πάντα ότι ήταν πολύ καλός παίκτης. Και ο Πιέρ είχε απόλυτο δίκιο. Έκανε ένα βήμα προόδου κάθε φορά. Το ίδιο και τώρα».