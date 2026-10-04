Ελλάδα - Γερμανία: Ακυρώθηκε το γκολ των Γερμανών για χέρι του Μπίσχοφ, η αντίδραση του Κλοπ

Στο 32ο λεπτό του αγώνα της Εθνικής μας με τη Γερμανία οι Γερμανοί βρήκαν δίχτυα αλλά στη συνέχεια το γκολ ακυρώθηκε ορθώς. Πώς λειτούργησε ο Κλοπ.

Η πίεση των Γερμανών έφερε το 1-0 με την Ελλάδα που όμως ήταν προσωρινό. Στο 32' ο Σέρχαρντ είχε χώρο από αριστερά, πέρασε τον Σάλιακα, γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Μπούρκαρντ με αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο στο ξεκίνημα της φάσης υπήρχε χέρι του Μπίσχοφ σε στοπάρισμα της μπάλας και έτσι το γκολ ακυρώθηκε ορθά. Στη συνέχεια ο Κλοπ αντέδρασε χτυπώντας φιλικά στην πλάτη τον Μπούρκαρντ και ενώ μετά χαμογέλασε.