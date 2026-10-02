Κλοπ: «Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή στην Τούμπα, εξαιρετική ομάδα η Ελλάδα»

Μέλι έσταξε ο Γιούργκεν Κλοπ μιλώντας για την Ελλάδα, ενόψει της επικείμενης αναμΈτρησης της Γερμανιας στην Τούμπα.

Η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Γερμανια (4/10, 21:45, Live από το Gazzetta) στην Sold out Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική των Nations League, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αποθεώνει τη Γαλανόλευκη πριν το «ραντεβού» τους.

Συγκεκριμένα ο Γερμανός τσέχικός μίλησε ενόψει της αναμέτρησης (4/10), όπου φυσικά η Μάνσαφτ δεν θέλει να αφήσει πίσω της το αποτέλεσμα στο εντός έδρα ματς. Καθώς τα «Παντσέρ» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη γραμμή κρούσης της Ελλάδας και προέβλεψε μια καυτή έδρα: «Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Και μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε θέση, όπως άλλωστε κάνουν. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύνθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολλή ένταση το ματς».

Ακόμη στάθηκε στην νίκη της Γερμανίας απέναντι στη Σερβία(2-0): «Είμαι ικανοποιημένος με όλα, την αρχή, τη διάρκεια και το τέλος. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ από τις μπάλες που ανακτήσαμε. Το ζητούμενο είναι να έχεις το θάρρος, όπως κάναμε στη φάση του πρώτου γκολ, να στείλεις παίκτες μέσα στην περιοχή. Μπορούμε να ρισκάρουμε και να παίξουμε ελεύθερα όταν ανακτούμε τη μπάλα ομαδικά. Όλοι ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στις φάσεις της πίεσης. Η αμυντική γραμμή έπαιξε επιθετικά, πιέζοντας ψηλά στο γήπεδο. Το παιχνίδι μας χωρίς την μπάλα ήταν εξαιρετικό και παίξαμε υπέροχο ποδόσφαιρο όταν την είχαμε στην κατοχή μας. Πριν από το παιχνίδι είχα πει ότι θα χρειαζόμασταν ψυχική δύναμη για να διαχειριστούμε τον εκνευρισμό αν κάποια πάσα δεν έβγαινε σωστά, αλλά όταν έχεις αυτή τη νοοτροπία και απολαμβάνεις τη διαδικασία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυτό που είδαμε».



