Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε τον Γιούργκεν Κλοπ στη Θεσσαλονίκη, με το Official Liverpool Supporters Club Thessaloniki να τιμά τον Γερμανό τεχνικό μετά το Ελλάδα–Γερμανία στην Τούμπα.

Μια ιδιαίτερη συνάντηση περίμενε τον Γιούργκεν Κλοπ μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, με τους φίλους της Λίβερπουλ στη Θεσσαλονίκη να τιμούν τον άνθρωπο που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία των «Reds».

Ο Γερμανός τεχνικός βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στην Τούμπα και μετά τη λήξη του αγώνα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους του Official Liverpool Supporters Club Thessaloniki, οι οποίοι του παρέδωσαν τιμητική πλακέτα.

Την πλακέτα παρέδωσε, εκ μέρους της διοίκησης και των μελών του συνδέσμου, ο δημοσιογράφος και μέλος του OLSC Thessaloniki, Γιώργος Μαντζιούκης, με τον Κλοπ να την παραλαμβάνει χαμογελαστός και να εκφράζει την εκτίμησή του για την αγάπη που εξακολουθούν να του δείχνουν οι φίλοι της Λίβερπουλ.

Το μήνυμα πάνω στην πλακέτα ήταν ξεχωριστό: οι φίλοι των «Reds» τον ευχαρίστησαν για τις στιγμές που τους χάρισε, σημειώνοντας πως τους μετέτρεψε «από doubters σε believers», για να καταλήξουν με το διαχρονικό «You’ll Never Walk Alone».

Για τον σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης, που συμπλήρωσε το 2025 τριάντα χρόνια ζωής, ήταν ένας συμβολικός τρόπος να πει από κοντά το δικό του «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που άλλαξε μια ολόκληρη εποχή στο Άνφιλντ.