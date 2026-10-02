To Football Meets Data προβλέπει την θέση στην οποία θα τερματίσει η Ελλάδα στον όμιλο τoυ Nations League, μετά την εντός έδρας ισοπαλία από την Ολλανδία.

Η Εθνική ομάδα φιλοξένησε χθες (01/10) στην Τούμπα την Ολλανδία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League και αν και προηγήθηκε με 2-0, δεν κατάφερε να κερδίσει, με το σκόρ να λήγει ισόπαλο με 2-2.

Η «γαλανόλευκη» μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει, ωστόσο παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου της, στο +2 από την δεύτερη Ολλανδία και στο +3 από την τρίτη Γερμανία και εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το Football Meets Data δίνει 78,6% πιθανότητες στη χώρα μας να φτάσει στα προημιτελικά του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες είτε τον πρώτο είτε τον δεύτερο των ομίλων Α,Γ,Δ με στόχο ένα εισιτήριο για το «Final 4» του Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, η θέση στην οποία είναι πιο πιθανό να τερματίσει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η πρώτη με ποσοστό 39,9%, ενώ της δίνει παράλληλα και 38,6% πιθανότητες να καταλάβει τη δεύτερη θέση.

Greece 🇬🇷 were on the verge of another major win, but couldn't hold onto the 2-0 lead v NED 🇳🇱.



Germany 🇩🇪 increases their QF chances to 41%. They will likely need to beat Greece 🇬🇷 away to qualify.



Serbia 🇷🇸 is on the way to relegation to League B. pic.twitter.com/0Ft7lseJHF October 1, 2026

Θυμίζουμε ότι πριν από την έναρξη του τουρνουά, στόχος της Ελλάδας ήταν η τρίτη θέση και η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, ωστόσο μετά από τρεις αγωνιστικές και τρία θετικά αποτελέσματα οι προσδοκίες έχουν άλλαξει.