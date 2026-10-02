Nations League: Οι πιθανότητες πρόκρισης της Ελλάδας στα προημιτελικά

Nations League: Οι πιθανότητες πρόκρισης της Ελλάδας στα προημιτελικά

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To Football Meets Data προβλέπει την θέση στην οποία θα τερματίσει η Ελλάδα στον όμιλο τoυ Nations League, μετά την εντός έδρας ισοπαλία από την Ολλανδία.

Η Εθνική ομάδα φιλοξένησε χθες (01/10) στην Τούμπα την Ολλανδία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League και αν και προηγήθηκε με 2-0, δεν κατάφερε να κερδίσει, με το σκόρ να λήγει ισόπαλο με 2-2.

Η «γαλανόλευκη» μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει, ωστόσο παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου της, στο +2 από την δεύτερη Ολλανδία και στο +3 από την τρίτη Γερμανία και εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Συγκεκριμένα, το Football Meets Data δίνει 78,6% πιθανότητες στη χώρα μας να φτάσει στα προημιτελικά του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες είτε τον πρώτο είτε τον δεύτερο των ομίλων Α,Γ,Δ με στόχο ένα εισιτήριο για το «Final 4» του Ιουνίου.

 

Αναλυτικότερα, η θέση στην οποία είναι πιο πιθανό να τερματίσει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η πρώτη με ποσοστό 39,9%, ενώ της δίνει παράλληλα και 38,6% πιθανότητες να καταλάβει τη δεύτερη θέση.

Θυμίζουμε ότι πριν από την έναρξη του τουρνουά, στόχος της Ελλάδας ήταν η τρίτη θέση και η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, ωστόσο μετά από τρεις αγωνιστικές και τρία θετικά αποτελέσματα οι προσδοκίες έχουν άλλαξει.

@Photo credits: INTIME
     

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