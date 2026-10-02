Η Εθνική με δύο νίκες δεδομένα θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις, πόσους βαθμούς θέλει στα τρία ματς που απομένουν.

Η Εθνική ομάδα είναι πρώτη στη βαθμολογία μετά και την ισοπαλία με την Ολλανδία στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Δεν κατάφερε να κρατήσει το 2-1 και τη νίκη με την οποία θα αγκάλιαζε την πρόκριση.

Πόσους βαθμούς, όμως, χρειάζεται η Ελλάδα για να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις και να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης; Σίγουρα θα είναι στις θέσεις 1-2 με δύο νίκες. Τότε θα έχει 13 βαθμούς και σίγουρα θα έχει περάσει. Σίγουρα θα είναι στις θέσεις 1-2 και με 5 βαθμούς.

Η Ολλανδία με 5 βαθμούς τώρα μπορεί να πάει μάξιμουμ στους 14, η Γερμανία με 4 βαθμούς τώρα μπορεί να πάει μάξιμουμ στους 13. Μόνο που δεν γίνεται και η Ολλανδία και η Γερμανία να πιάσουν και οι δύο το μάξιμουμ, διότι τελευταία αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους.

Αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα τελευταία αγωνιστική, στις 16 Νοεμβρίου θα νικήσει στο Πανθεσσαλικό την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, τη Σερβία, έχει στα «χαρτιά» 10 βαθμούς. Δεν φτάνουν για τις θέσεις 1-2. Η Γερμανία αν νικήσει Ελλάδα εκτός, Σερβία εκτός και έρθει ισοπαλία εντός με την Ολλανδία πάει στους 11. Η Ολλανδία με δύο νίκες, κόντρα σε Σερβία κι Ελλάδα εντός και ήττα από τη Γερμανία, που είναι φυσιολογικό να συμβεί, φτάνει επίσης τους 11. Οπότε η Ελλάδα θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς για να μπορεί να βρεθεί κι αυτή στους 11. Και με 5 βαθμούς δεδομένα η Εθνική θα πάρει την πρόκριση. Να νικήσει Σερβία και να φέρει ισοπαλία με τα δύο μεγαθήρια κόβοντας βαθμούς. Οι 12 βαθμοί της δίνουν πρόκριση.

Δεδομένα τρίτη η Εθνική

Φυσικά η Ελλάδα θα είναι δεδομένα τρίτη ακόμα κι αν χάσει από τη Γερμανία την Κυριακή. Αρκεί να ηττηθεί η Σερβία στην Ολλανδία. Με δύο ματς οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τη διαφορά και θα είναι τέταρτοι. Η Ελλάδα θέλει, ωστόσο, όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να είναι στις δύο καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων της Α' κατηγορίας και ν' αποφύγει τα μπαράζ παραμονής στην πρώτη κατηγορία και να τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ, άρα και να είναι ισχυρή στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Το τρελό σενάριο

Γίνεται να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία; Όπως τονίσαμε παραπάνω, ναι! Στους 11 βαθμούς! Να νικήσει η Ελλάδα τη Σερβία, να φέρει ισοπαλία εντός με τη Γερμανία και να ηττηθεί στην Ολλανδία. Έτσι, θα έχει 11 βαθμούς. Η Ολλανδία να νικήσει Ελλάδα και Σερβία και να χάσει στη Γερμανία. Θα πάει κι αυτή από τους 5 που έχει τώρα στους 11 βαθμούς!

Η Γερμανία που έχει 4 βαθμούς, να φέρει ισοπαλία με την Ελλάδα, οπότε πάει στους 5 και φτάνει στους 11 με νίκες κόντρα σε Σερβία, Ολλανδία.Τριπλή ισοβαθμία στους 11!

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

3. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

4. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

5. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου.

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

7. Μεγαλύτερος αριθμός νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

8. Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

9. Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικής ποινής σε όλους τους αγώνες του ομίλου (1 πόντος για κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι για κόκκινη κάρτα ως συνέπεια δύο κίτρινων καρτών, 3 πόντοι για απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι για κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη κάρτα).

10. Υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης για το UEFA Nations League 2026-27.