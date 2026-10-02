Ο Ράσμους Χόιλουντ λειτούργησε σαν... φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο, πανηγυρίζοντας με το στυλ του Πορτογάλου και σπρώχνοντας τον Ζόρζε Ζεσούς.

Την απόλυτη συμπαράσταση του Ράσμους Χόιλουντ έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά την αποχώρηση του Πορτογάλου από την Εθνική ομάδα το βράδυ της Τετάρτης (30/9).

Ο Δανός στράικερ τέθηκε αντιμέτωπος με την ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς στο πλαίσιο του Nations League, με την Πορτογαλία να επικρατεί μέσα στην Κοπεγχάγη με 2-4, όμως η προσοχή να είναι στραμμένη στον τεχνικό των Ιβήρων.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Χόιλουντ βρήκε δίχτυα (53') και αμέσως έτρεξε και πανηγύρισε με το κλασικό στυλ του Κριστιάνο και την περιβόητη «κραυγή», θέλοντας έτσι να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον 41χρονο σούπερ σταρ.

Rasmus Hojlund festejando el empate momentáneo haciendo la famosa celebración del bicho: SIIIUUU!!!



De una u otra forma, sigue haciéndose presente Cristiano en el partido de hoy.#Portugal #Dinamarca #NationsLeague #CR7 #TVCDeportes pic.twitter.com/GI5S2C9f6D — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 1, 2026

Δεν έμεινε όμως εκεί. Με την ολοκλήρωση του ματς, ο φορ της Νάπολι έσπρωξε στο στήθος τον Ζεσούς, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως... ασπίδα προστασίας για τον Ρονάλντο. Τέλος, σε δηλώσεις του στη μικτή ζώνη, ο 23χρονος Δανός στράικερ έσπευσε να τονίσει πως αν δεν τον εκτιμούν (σσ τον Κριστιάνο) οι Πορτογάλοι, υπάρχει πολύς κόσμος που εμπνεύστηκε και εμπνέεται ακόμη από εκείνον.