Νέα απάντηση του Ζόρζε Ζεσούς προς την ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον 72χρονο τεχνικό να λέει πως θα... συνεχίσει τη μέρα του.

Οι εξελίξεις γύρω από την «κόντρα» του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς συνεχίζονται, καθώς μετά την πρώτη απάντηση του προπονητή της Πορτογαλίας στην ανακοίνωση του CR7, ακολούθησε και νέα, που φαίνεται να βάζει περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μέσω των social media αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από την Εθνική, την οποία χαρακτήρισε λάθος και ότι πρέπει να τιμωρηθεί, ενώ κατηγόρησε τον Ζεσούς πως αθέτησε δυο φορές τον λόγο που του είχε δώσει.

Στον αντίποδα, ο έμπειρος κόουτς αρχικά (σσ χθες βράδυ) απάντησε πως δεν είχε διαβάσει τα λόγια του 41χρονου σούπερ σταρ. Ωστόσο, το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) η A Bola αποκάλυψε τη νέα ατάκα του Ζεσούς, που σε ερώτηση των δημοσιογράφων έξω από το σπίτι του είπε «Δίαβασα την ανακοίνωση και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, πηγαίνω στην ομοσπονδία για να δουλέψω, να σκεφτώ την ομάδα και την εθνική ομάδα», συνεχίζοντας ουσιαστικά αυτή την άτυπη κόντρα των δυο.