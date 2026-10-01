Κριστιάνο Ρονάλντο: Μεγάλη ψηφοφορία της A Bola, κατά του Πορτογάλου ο κόσμος!
Νούμερο ένα θέμα στα διεθνή ΜΜΕ είναι τις τελευταίες ώρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την -αιφνιδιαστική- απόφασή του να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, σχεδόν 24 ώρες πριν το ματς με τη Δανία στην Κοπεγχάγη.
Ο 41 ετών σούπερ σταρ αναχώρησε με ιδιωτικό αεροπλάνο με προορισμό τη Μαδρίτη, ενώ μέσω ανάρτησής του τόνισε πως όταν είναι η κατάλληλη στιγμή θα μιλήσει για όλους και για όλα, προκαλώντας ερωτηματικά στον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Αρκετά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική απόσυρσή του από την Εθνική, με την A Bola, ένα από τα κορυφαία μέσα της Πορτογαλίας να δημιουργεί μια μεγάλη ψηφοφορία. Θέμα αυτής, το ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το όλο ζήτημα.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο κόσμος έχει στραφεί ξεκάθαρα κατά του Κριστιάνο, αφού το 77,5% θεωρεί πως ο σούπερ σταρ είναι βασικός υπεύθυνος για το... χάος. Από εκεί και πέρα, το 14.4% ρίχνει το φταίξιμο στον Χόρχε Ζεσούς, ενώ το 8/1% στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.