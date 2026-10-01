Ένα από τα κορυφαία πορτογαλικά ΜΜΕ, η A Bola, διεξάγει ψηφοφορία αναφορικά με το ζήτημα του Κριστιάνο Ρονάλντο και ο κόσμος είναι ξεκάθαρα... εναντίον του!

Νούμερο ένα θέμα στα διεθνή ΜΜΕ είναι τις τελευταίες ώρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την -αιφνιδιαστική- απόφασή του να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, σχεδόν 24 ώρες πριν το ματς με τη Δανία στην Κοπεγχάγη.

Ο 41 ετών σούπερ σταρ αναχώρησε με ιδιωτικό αεροπλάνο με προορισμό τη Μαδρίτη, ενώ μέσω ανάρτησής του τόνισε πως όταν είναι η κατάλληλη στιγμή θα μιλήσει για όλους και για όλα, προκαλώντας ερωτηματικά στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Αρκετά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική απόσυρσή του από την Εθνική, με την A Bola, ένα από τα κορυφαία μέσα της Πορτογαλίας να δημιουργεί μια μεγάλη ψηφοφορία. Θέμα αυτής, το ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το όλο ζήτημα.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο κόσμος έχει στραφεί ξεκάθαρα κατά του Κριστιάνο, αφού το 77,5% θεωρεί πως ο σούπερ σταρ είναι βασικός υπεύθυνος για το... χάος. Από εκεί και πέρα, το 14.4% ρίχνει το φταίξιμο στον Χόρχε Ζεσούς, ενώ το 8/1% στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.