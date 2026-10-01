Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί παρελθόν από την Πορτογαλία και το εμβληματικό «7» πήγε στον Ραφαέλ Λεάο για το ματς απέναντι στη Δανία.

Το εμβληματικό «7» της Πορτογαλίας δεν βρίσκεται πλέον στην πλάτη του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος αστέρας αποχώρησε από την αποστολή των Ιβήρων μετά τη ρήξη στις σχέσεις του με τον Ζόρζε Ζεσούς και το «7» στη φανέλα έμεινε ορφανό. Όπως αποδείχθηκε ωστόσο, όχι για πολύ...

Όπως έγινε γνωστό, η Πορτογαλία αποφάσισε σε ποιον ποδοσφαιριστή του ρόστερ θα δώσει τον αριθμό του Κριστιάνο για το ματς απέναντι στη Δανία για το Nations League. Ο λόγος για τον Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος δέχθηκε την τιμή και θα εμφανιστεί με το «7» στην πλάτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Η παραχώρηση του εμβληματικού αριθμού πάντως δεν ήταν κίνηση θελήσεως από τους Πορτογάλους, αλλά μια υποχρέωση που έχει επιβληθεί από την UEFA. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όλες οι ομοσπονδίες πρέπει να παραδώσουν μια αριθμημένη λίστα με τους 23 διαθέσιμους/κληθέντες ποδοσφαιριστές μέχρι τα μεσάνυχτα της παραμονής του αγώνα, χωρίς εξαιρέσεις.

Τα χέρια της Πορτογαλίας ήταν δεμένα και μια συγκυρία ίσως σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Μιας εποχής όπου το «7» ήταν συνυφασμένο με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που ίσως, ωστόσο, να αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν από την εθνική...