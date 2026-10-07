Η διακοπή των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και το Gazzetta σας παρουσιάζει τους πιθανούς αντιπάλους της Ελλάδας στα προκριματικά του Euro 2028, με τις υπάρχουσες βαθμολογίες.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η μεγάλη διακοπή των Εθνικών ομάδων, με το πρόσημο να είναι άκρως θετικό για την Ελλάδα, που βρίσκεται στην κορυφή (μαζί με την Ολλανδία) του 2ου ομίλου στην ελίτ Κατηγορία του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε 8 πόντους στα τέσσερα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, έχοντας φυσικά ως highlight το διπλό επί των Πάντσερ με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ. Πλέον, η Γαλανόλευκη έχει στα... πόδια της την κατάσταση, έτσι ώστε να προκριθεί στα προημιτελικά του θεσμού.

Βέβαια, ο μεγάλος στόχος είναι να δώσει το «παρών» στα τελικά του Euro 2028. Για να συμβεί αυτό, θα περάσει από προκριματική διαδικασία, όπου θα μάθει αντιπάλους στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, από σήμερα και με βάση τις τωρινές βαθμολογίες, μπορούμε να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους της Ελλάδας.

Η επίσημη αγαπημένη θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας (άρα δεν μπορεί να κληρωθεί με τις χώρες που επίσης βρίσκονται σε αυτό) και οι πιθανοί αντίπαλοί της είναι οι εξής:

2ο γκρουπ

Ουαλία, Τσεχία, Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κόσοβο.

3ο γκρουπ

Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Σκωτία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Μακεδονία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Ισλανδία, Αλβανία

4ο γκρουπ

Λευκορωσία, Φινλανδία, Κύπρος, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Λετονία, Βουλγαρία, Σαν Μαρίνο

5ο γκρουπ

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν