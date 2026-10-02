Γιοβάνοβιτς: «Εύχομαι στο τέλος να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους»

Ο κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε μνεία σε μία νέα γενιά Ελλήνων παικτών που πρέπει να συνεχίζουν να στηρίζονται και μίλησε και για την συνέχεια της Εθνικής.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις τοποθετήσεις του στον ALPHA TV σχολίασε ανάμεσα στα άλλα μετά το 2-2 στο Ελλάδα - Ολλανδία ότι «ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε. Το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί.

Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μία καινούρια γενιά παικτών. Μεγαλώνουν στα δύσκολα. Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή που το γήπεδο θα είναι γεμάτο θα μας βοηθήσει αυτό για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Οι Έλληνε αγαπάνε το ποδόσφαιρο αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους».