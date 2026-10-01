Nations League: Πρώτη νίκη επί Κλοπ για τη Γερμανία, πήρε τη ματσάρα η Πορτογαλία
League A - 2ος Όμιλος
Άργησε, αλλά ήρθε η πρώτη νίκη της Γερμανίας στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας. Τα Πάντσερ συνήλθαν μετά την ήττα στο Άουγκσμπουργκ από τη γαλανόλευκη κι επικράτησαν 2-0 επί της Σερβίας στην πρώτη νίκη τους στο Nations League. Τα Πάντσερ προηγήθηκαν στο 39΄, όταν έπειτα από φάση διαρκείας και δοκάρι σε σουτ του Βιρτζ, ο Μπίσχοφ σκόραρε στην επαναφορά για το 1-0. Το τρίποντο κλείδωσε στο 61΄από όμορφη ενέργεια και τελείωμα του Βιρτζ για το τελικό 2-0, με τη Γερμανία να φτάνει τους 4 βαθμούς στον όμιλο. Την ίδια ώρα η Ελλάδα πήρε την ισοπαλία στην Τούμπα με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία και παρέμεινε αήττητη στην κορυφή, τη στιγμή που οι Οράνιε παρέμειναν στο -2 από τη δεύτερη θέση.
Αποτελέσματα
Ελλάδα - Ολλανδία 2-2
Γερμανία - Σερβία 2-0
Βαθμολογία
- Ελλάδα 5 (5-3)
- Ολλανδία 5 (5-4)
- Γερμανία 4 (3-2)
- Σερβία 0 (2-6)
Επόμενη αγωνιστική (4/10)
Ελλάδα - Γερμανία
Ολλανδία - Σερβία
League A - 4ος Όμιλος
Η Πορτογαλία κατάφερε να αφήσει στην άκρη τα... παρατράγουδα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έκανε το 3/3 στον όμιλο μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-2 στην Κοπεγχάγη επί της Δανίας. Αφού ο Ζόρζε Ζεσούς τα άκουσε από την εξέδρα, στη συνέχεια είδε τους παίκτες του να ανοίγουν το σκορ στο 13΄, με τον Κανσέλο. Στο 23΄οι γηπεδούχοι απάντησαν με γκολ του Ντάμσγκαρντ, όμως δυο λεπτά αργότερα ο Γκονζάλο Ράμος βρήκε δίχτυα για να ανακτήσει το προβάδισμα των Πορτογάλων. Στο 53΄ο Χόιλουντ ισοφάρισε σε 2-2, όμως το τελευταίο κομμάτι του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 67΄το γκολ του Βιτίνια έγραψε το 3-2, με τον Ζοάο Φέλιξ να κλειδώνει το τρίποντο στο φινάλε (87΄).
Την ίδια ώρα, η Ουαλία πανηγύρισε με ανατροπή την πρώτη της νίκη στον όμιλο μετά το 2-1 επί της Νορβηγίας. Αν και οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν στο σκορ στο 11΄με τον Μπομπ, οι γηπεδούχοι τα έφεραν όλα τούμπα με σκόρερ τους Τζέιμς (38΄) και Γουίλιαμς (48΄) για το τελικό σκορ.
Αποτελέσματα
Ουαλία - Νορβηγία 2-1
Δανία - Πορτογαλία 2-4
Βαθμολογία
Πορτογαλία 9 (7-3)
Δανία 3 (6-7)
Νορβηγία 3 (5-6)
Ουαλία 3 (2-4)
Τελευταία αγωνιστική (4/10)
Ουαλία - Δανία
Πορτογαλία - Νορβηγία
League B – 3ος Όμιλος
Ακόμα ένα βήμα για την πρωτιά έκανε η Αυστρία, η οποία απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από την Ιρλανδία. Οι Αυστριακοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δύο τέρματα, ωστόσο με αντεπίθεση διαρκείας πήραν τον βαθμό. Στο 12ο λεπτό ο Πάροτ άνοιξε το σκορ και στο 45ο λεπτό ο ίδιος παίκτης με πέναλτι σημείωσε το 2-0. Ο Πρας στο 72’ μείωσε σε 2-1 και πέντε λεπτά αργότερα ο Γκρέγκοριτς διαμόρφωσε το 2-2. Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να πετύχει την πρώτη του νίκη στον όμιλο, αφού παραχώρησε λευκή ισοπαλία στο Κόσοβο.
Αποτελέσματα
Ισραήλ – Κόσοβο 0-0
Ιρλανδία – Αυστρία 2-2
Βαθμολογία
1. Αυστρία 7 (8-4)
2. Κόσοβο 4 (2-3)
3. Ιρλανδία 4 (5-3)
4. Ισραήλ 1 (1-6)
Επόμενη αγωνιστική 4/10
Κόσοβο – Αυστρία
Ιρλανδία - Ισραήλ
League D – 1ος Όμιλος
Αποτελέσματα
Μάλτα – Γιβραλτάρ 1-1
Βαθμολογία
1. Μάλτα 4 (3-2)
2. Γιβραλτάρ 2 (1-1)
3. Ανδόρα 1 (1-2)
Επόμενη αγωνιστική 4/10
Μάλτα – Ανδόρα
League D - 2ος Όμιλος
Αποτελέσματα
Αζερμπαϊτζάν – Λιχτενστάιν 0-0
Βαθμολογία
1. Λιθουανία 4 (3-1)
2. Αζερμπαϊτζάν 2 (1-1)
3. Λιχτενστάιν 1 (0-2)
Επόμενη αγωνιστική 4/10
Αζερμπαϊτζάν - Λιθουανία
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