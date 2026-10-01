Η Γερμανία έκανε σεφτέ στις νίκες στο Nations League με άνετη επικράτηση με 2-0 επί της Σερβίας. Τεσσάρα για την Πορτογαλία και χωρίς Κριστιάνο Ρονάλντο...

League A - 2ος Όμιλος

Άργησε, αλλά ήρθε η πρώτη νίκη της Γερμανίας στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας. Τα Πάντσερ συνήλθαν μετά την ήττα στο Άουγκσμπουργκ από τη γαλανόλευκη κι επικράτησαν 2-0 επί της Σερβίας στην πρώτη νίκη τους στο Nations League. Τα Πάντσερ προηγήθηκαν στο 39΄, όταν έπειτα από φάση διαρκείας και δοκάρι σε σουτ του Βιρτζ, ο Μπίσχοφ σκόραρε στην επαναφορά για το 1-0. Το τρίποντο κλείδωσε στο 61΄από όμορφη ενέργεια και τελείωμα του Βιρτζ για το τελικό 2-0, με τη Γερμανία να φτάνει τους 4 βαθμούς στον όμιλο. Την ίδια ώρα η Ελλάδα πήρε την ισοπαλία στην Τούμπα με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία και παρέμεινε αήττητη στην κορυφή, τη στιγμή που οι Οράνιε παρέμειναν στο -2 από τη δεύτερη θέση.

Αποτελέσματα

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Γερμανία - Σερβία 2-0

Βαθμολογία

Ελλάδα 5 (5-3) Ολλανδία 5 (5-4) Γερμανία 4 (3-2) Σερβία 0 (2-6)

Επόμενη αγωνιστική (4/10)

Ελλάδα - Γερμανία

Ολλανδία - Σερβία

League A - 4ος Όμιλος

Η Πορτογαλία κατάφερε να αφήσει στην άκρη τα... παρατράγουδα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έκανε το 3/3 στον όμιλο μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-2 στην Κοπεγχάγη επί της Δανίας. Αφού ο Ζόρζε Ζεσούς τα άκουσε από την εξέδρα, στη συνέχεια είδε τους παίκτες του να ανοίγουν το σκορ στο 13΄, με τον Κανσέλο. Στο 23΄οι γηπεδούχοι απάντησαν με γκολ του Ντάμσγκαρντ, όμως δυο λεπτά αργότερα ο Γκονζάλο Ράμος βρήκε δίχτυα για να ανακτήσει το προβάδισμα των Πορτογάλων. Στο 53΄ο Χόιλουντ ισοφάρισε σε 2-2, όμως το τελευταίο κομμάτι του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 67΄το γκολ του Βιτίνια έγραψε το 3-2, με τον Ζοάο Φέλιξ να κλειδώνει το τρίποντο στο φινάλε (87΄).

Την ίδια ώρα, η Ουαλία πανηγύρισε με ανατροπή την πρώτη της νίκη στον όμιλο μετά το 2-1 επί της Νορβηγίας. Αν και οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν στο σκορ στο 11΄με τον Μπομπ, οι γηπεδούχοι τα έφεραν όλα τούμπα με σκόρερ τους Τζέιμς (38΄) και Γουίλιαμς (48΄) για το τελικό σκορ.

Αποτελέσματα

Ουαλία - Νορβηγία 2-1

Δανία - Πορτογαλία 2-4

Βαθμολογία

Πορτογαλία 9 (7-3)

Δανία 3 (6-7)

Νορβηγία 3 (5-6)

Ουαλία 3 (2-4)

Τελευταία αγωνιστική (4/10)

Ουαλία - Δανία

Πορτογαλία - Νορβηγία

League B – 3ος Όμιλος

Ακόμα ένα βήμα για την πρωτιά έκανε η Αυστρία, η οποία απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από την Ιρλανδία. Οι Αυστριακοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δύο τέρματα, ωστόσο με αντεπίθεση διαρκείας πήραν τον βαθμό. Στο 12ο λεπτό ο Πάροτ άνοιξε το σκορ και στο 45ο λεπτό ο ίδιος παίκτης με πέναλτι σημείωσε το 2-0. Ο Πρας στο 72’ μείωσε σε 2-1 και πέντε λεπτά αργότερα ο Γκρέγκοριτς διαμόρφωσε το 2-2. Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να πετύχει την πρώτη του νίκη στον όμιλο, αφού παραχώρησε λευκή ισοπαλία στο Κόσοβο.

Αποτελέσματα

Ισραήλ – Κόσοβο 0-0

Ιρλανδία – Αυστρία 2-2

Βαθμολογία

1. Αυστρία 7 (8-4)

2. Κόσοβο 4 (2-3)

3. Ιρλανδία 4 (5-3)

4. Ισραήλ 1 (1-6)

Επόμενη αγωνιστική 4/10

Κόσοβο – Αυστρία

Ιρλανδία - Ισραήλ

League D – 1ος Όμιλος

Αποτελέσματα

Μάλτα – Γιβραλτάρ 1-1

Βαθμολογία

1. Μάλτα 4 (3-2)

2. Γιβραλτάρ 2 (1-1)

3. Ανδόρα 1 (1-2)



Επόμενη αγωνιστική 4/10

Μάλτα – Ανδόρα

League D - 2ος Όμιλος

Αποτελέσματα

Αζερμπαϊτζάν – Λιχτενστάιν 0-0

Βαθμολογία

1. Λιθουανία 4 (3-1)

2. Αζερμπαϊτζάν 2 (1-1)

3. Λιχτενστάιν 1 (0-2)



Επόμενη αγωνιστική 4/10

Αζερμπαϊτζάν - Λιθουανία