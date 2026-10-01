Οι παίκτες που διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία, σε σχέση με την αναμέτρηση εναντίον της Γερμανίας.

Η Εθνική Ελλάδας στην κατάμεστη Τούμπα στις 21:45 δίνει ένα ακόμα σημαντικό ματς με ένα ευρωπαϊκό μεγαθήριο.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα υποδεχθούν την Ολλανδία και με την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση που έχουν δεν σκέφτονται τίποτα άλλο από το 3 στα 3 και την παραμονή στην κορυφή του ομίλου. Το έργο των διεθνών φυσικά δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει η ποιότητα γι' ακόμα μία μεγάλη νίκη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός με το βλέμμα και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τη Γερμανία θα επιδιώξει να διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα τους παίκτες του και να έχει μία ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με εντάσεις και τρεξίματα. Θα κάνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το ματς της περασμένης Κυριακής στο Άουγκσμπουργκ, ωστόσο, δεν θα είναι πολλές, προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή.

Ας δούμε, λοιπόν, τους σίγουρους για την ενδεκάδα, αλλά και τα ερωτηματικά που υπάρχουν. Ο Τζολάκης δεδομένα θα βρίσκεται στο τέρμα. Στο δεξί άκρο της άμυνας εναντίον της Γερμανίας ξεκίνησε ο Βαγιαννίδης, όμως, τραυματίστηκε και τη θέση του πήρε ο Τσάπρας. Βασικός, ωστόσο, θα είναι ο Σάλιακας, ο οποίος έπαιξε αλλαγή ένα ημίχρονο την Κυριακή και ήταν πολύ καλός τακτικά. Στο αριστερό άκρο θα παίξει ο Τσιμίκας.

Στόπερ θα είναι οι Μαυροπάνος, Ρέτσος. Ο πρώτος στη Γερμανία ήταν εκπληκτικός και ο δεύτερος κάλυπτε σωστά τον χώρο του. Το σενάριο να ξεκινήσει ο Μιχαηλίδης περισσότερο για να βοηθήσει με τις μπαλιές του δεν μπορεί ν' αποκλειστεί, αλλά έχει πολύ λίγες πιθανότητες.

Στη μεσαία γραμμή ο Κουρμπέλης λογικά επιστρέφει στην ενδεκάδα. Κι αναφέρουμε λογικά, διότι με τη Γερμανία ένιωσε ένα μικρό τσίμπημα. Αν παίξει από την αρχή το ερωτηματικό είναι ο παρτενέρ του. Ζαφείρης ή Ανδρούτσος. Ο πρώτος έχει παίξει και στα δύο πρώτα, είναι το φαβορί επειδή γνωρίζει και το γήπεδο και ορισμένες φορές αυτό παίζει ρόλο. Αλλά ο Ανδτρούτσος έκανε ό,τι του ζητήθηκε στη Γερμανία με τον καλύτερο τρόπο. Ο Μουζακίτης είναι σαφώς πιο πίσω στην ιεραρχία.

Στο αριστερό άκρο της επίθεσης δεν βγαίνει ο Τζόλης και στην κορυφή σίγουρα θα είναι ο φορμαρισμένος Παυλίδης. Στο δεξί άκρο πάλι φαβορί είναι ο Καρέτσας. Κι εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν ο Γιοβάνοβιτς κρίνει ότι με το στυλ παιχνιδιού της Ολλανδίας και με την αριστερή της πλευρά, ο Μασούρας είναι πιο χρήσιμος για να βοηθάει ανασταλτικά, τότε ενδέχεται να τον ξεκινήσει και να βάλει στην πορεία τον Καρέτσα, που πάντως είναι συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση ο 18χρονος άσος της Ντόρτμουντ είναι το φαβορί.

Το τελευταίο ερωτηματικό αφορά τον παίκτη κοντά στον Παυλίδη και το δίλημμα είναι Κωστούλας ή Ιωαννίδης. Στο Άουγκσμπουργκ έπαιξε ο Τεττέη και στην πορεία του ματς, μάλιστα, ήταν στην κορυφή με τον Παυλίδη πίσω του. Ο Κωστούλας που νιώθει πολύ καλά μετά την κλοτσιά που δέχθηκε στο Βελιγράδι έχει πολλές πιθανότητες. Ο φορ της Μπράιτον είναι και το φαβορί, έναντι του Ιωαννίδη, που επίσης μπορεί να «κουμπώσει» με τον Παυλίδη αγωνιζόμενος είτε στην κορυφή είτε πίσω από τον επιθετικό της Μπενφίκα.