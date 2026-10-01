Τα πλάνα του Τσάβι Ερνάντεθ αναφορικά με τον καταρτισμό της εντεκάδας για το αποψινό (1/10, 21:45) παιχνίδι με την Ελλάδα.

Η σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία είναι προ των πυλών, καθώς απόψε (1/10, 21:45) στο γήπεδο της Τούμπας, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται εκείνη του Τσάβι, για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League.

Οι Οράνιε μετά τη νίκη τους κόντρα στη Σερβία και την ισοπαλία με τους Γερμανούς στην πρεμιέρα, βρίσκονται στους 4 βαθμούς και στο -2 από την πρωτοπόρο Γαλανόλευκη, την οποία θέλουν να κερδίσουν για να πιάσουν εκείνοι κορυφή.

Το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, με τους φίλους της Ελλάδας να δίνουν «βροντερό παρών» και τους διεθνείς έτοιμους για μια ακόμη μεγάλη βραδιά. Αντίστοιχα και οι Ολλανδοί, με τον Τσάβι να έχει καταστρώσει τα πλάνα του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα πρόκειται να ξεκινήσει με ένα σύστημα 4-3-3 και τους:

Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν Ντε Φεν, Φέερμαν, Γκράφενμπερχ, Ράιντερς,Σάμερβιλ, Μέερντινκ και Ρούμπεν φαν Μπόμελ.

Το δεδομένο είναι πως εκτός πλάνων βρίσκονται οι Χάκπο, Μπρόντμπεϊ και ο Φαν Χέκε.