Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την Εθνική Πορτογαλίας, προαναγγέλλοντας αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν και οδήγησαν στην αιφνιδιαστική απόφασή του.

Ραγδαία τροπή πήρε η υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας. Ο 41χρονος αρχηγός ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το καμπ της ομάδας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι θα αποκαλύψει στο μέλλον τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από ένα ταραχώδες διάστημα για την πορτογαλική αποστολή. Η αρχή έγινε στο παιχνίδι με τη Νορβηγία, όταν ο Χόρχε Ζεσούς άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο, τον έστειλε για προθέρμανση, αλλά τελικά δεν τον χρησιμοποίησε. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε έντονη φημολογία γύρω από τη δυσαρέσκεια του Πορτογάλου και τις απουσίες του από τις προπονήσεις.

Η κατάσταση οδήγησε ακόμη και στην παρέμβαση του προέδρου της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, ο οποίος άλλαξε το πρόγραμμά του προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρονάλντο και τον Ζεσούς.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους. Υποστήριξε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στις σχέσεις τους, εξήγησε ότι η διαχείριση του 41χρονου είχε συζητηθεί εκ των προτέρων και ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός της ομάδας θα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση. Ωστόσο, ο Ρονάλντο δεν εμφανίστηκε τελικά στο πρόγραμμα και λίγο αργότερα έδωσε ο ίδιος την απάντησή του μέσω των social media.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το καμπ της Εθνικής ομάδας. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος. Τώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση», ανέφερε.

Σύμφωνα με την A Bola, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ρονάλντο, ένα Bombardier Global Express XRS, είχε προγραμματισμένη πτήση από τη Μαδρίτη προς την Κοπεγχάγη και στη συνέχεια επιστροφή από τη Δανία στην Ισπανία στις 23:15 τοπική ώρα. Η Πορτογαλία συνεχίζει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Δανία χωρίς τον αρχηγό της, ενώ πλέον αναμένεται η δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες.