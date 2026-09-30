Λίγες ώρες αφότου ο Χόρχε Ζεσούς επιχείρησε να βάλει τέλος στη συζήτηση περί δυσαρέσκειας, ο αρχηγός της Πορτογαλίας δεν συμμετείχε τελικά στο πρόγραμμα της Τετάρτης.

Ακόμα ένα επεισόδιο στις σχέσεις Ρονάλντο - Ζεσούς, αφού παρά την... κάλυψη του τελευταίου, ο CR7 δύσκολα θα βάλει νερό στο κρασί του. Ο Ρονάλντο δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ υπάρχουν ακόμη και πληροφορίες ότι είναι πολύ πιθανή η αποχώρησή του από το καμπ της εθνικής Πορτογαλίας.

Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της απουσίας του. Παραμένει άγνωστο εάν συνδέεται με δυσαρέσκεια ή εάν πρόκειται για απόφαση που σχετίζεται με τη φυσική του κατάσταση και τη διαχείριση των δυνάμεών του. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας όσων είχε δηλώσει ο Ζεσούς λίγες ώρες νωρίτερα. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπάρχει ρήξη μεταξύ των δύο και είχε εξηγήσει ότι η προηγούμενη απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση ήταν απολύτως φυσιολογική.

Όπως είχε τονίσει, ο Κριστιάνο δεν προπονείται συνήθως την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα μετά από αγώνα, ενώ είχε ακολουθήσει πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ασκήσεις κινητικότητας. Μάλιστα, ο Ζεσούς είχε αναφέρει ρητά ότι την Τετάρτη θα επέστρεφε στο κανονικό πρόγραμμα με την ομάδα. Αυτό τελικά δεν συνέβη.

Όλα ξεκίνησαν από την αναμέτρηση με τη Νορβηγία. Ο Ζεσούς άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο, τον έστειλε για προθέρμανση κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά τελικά δεν τον χρησιμοποίησε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 41χρονος δεν έκρυψε την ενόχλησή του, κάτι που ο ομοσπονδιακός τεχνικός επιχείρησε να υποβαθμίσει.

Ο Ζεσούς παραδέχθηκε ότι ήταν απολύτως φυσιολογικό να μην είναι ευχαριστημένος ένας παίκτης που προθερμαίνεται επί 20 ή 30 λεπτά και τελικά δεν αγωνίζεται, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «ούτε ο Πελέ ούτε ο Μαραντόνα θα ήταν χαρούμενοι». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το μοναδικό δικό του λάθος ήταν πως έστειλε τον Ρονάλντο για ζέσταμα περίπου 15 λεπτά νωρίτερα απ' όσο έπρεπε.

Η νέα απουσία, ωστόσο, ήρθε λίγες ώρες μετά τις συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις και αναπόφευκτα αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τον αρχηγό της Πορτογαλίας.

Και όλα αυτά ενώ η ομάδα προετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δανία την Πέμπτη για το Nations League.