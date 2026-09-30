Ρονάλντο: Δεν προπονήθηκε και είναι πιθανή η αποχώρηση
Ακόμα ένα επεισόδιο στις σχέσεις Ρονάλντο - Ζεσούς, αφού παρά την... κάλυψη του τελευταίου, ο CR7 δύσκολα θα βάλει νερό στο κρασί του. Ο Ρονάλντο δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ υπάρχουν ακόμη και πληροφορίες ότι είναι πολύ πιθανή η αποχώρησή του από το καμπ της εθνικής Πορτογαλίας.
Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της απουσίας του. Παραμένει άγνωστο εάν συνδέεται με δυσαρέσκεια ή εάν πρόκειται για απόφαση που σχετίζεται με τη φυσική του κατάσταση και τη διαχείριση των δυνάμεών του. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας όσων είχε δηλώσει ο Ζεσούς λίγες ώρες νωρίτερα. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπάρχει ρήξη μεταξύ των δύο και είχε εξηγήσει ότι η προηγούμενη απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση ήταν απολύτως φυσιολογική.
Όπως είχε τονίσει, ο Κριστιάνο δεν προπονείται συνήθως την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα μετά από αγώνα, ενώ είχε ακολουθήσει πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ασκήσεις κινητικότητας. Μάλιστα, ο Ζεσούς είχε αναφέρει ρητά ότι την Τετάρτη θα επέστρεφε στο κανονικό πρόγραμμα με την ομάδα. Αυτό τελικά δεν συνέβη.
Μέσι – Ρονάλντο: Δύο θρύλοι, δύο... αντίθετοι κόσμοι!
Όλα ξεκίνησαν από την αναμέτρηση με τη Νορβηγία. Ο Ζεσούς άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο, τον έστειλε για προθέρμανση κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά τελικά δεν τον χρησιμοποίησε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 41χρονος δεν έκρυψε την ενόχλησή του, κάτι που ο ομοσπονδιακός τεχνικός επιχείρησε να υποβαθμίσει.
Ο Ζεσούς παραδέχθηκε ότι ήταν απολύτως φυσιολογικό να μην είναι ευχαριστημένος ένας παίκτης που προθερμαίνεται επί 20 ή 30 λεπτά και τελικά δεν αγωνίζεται, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «ούτε ο Πελέ ούτε ο Μαραντόνα θα ήταν χαρούμενοι». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το μοναδικό δικό του λάθος ήταν πως έστειλε τον Ρονάλντο για ζέσταμα περίπου 15 λεπτά νωρίτερα απ' όσο έπρεπε.
Η νέα απουσία, ωστόσο, ήρθε λίγες ώρες μετά τις συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις και αναπόφευκτα αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τον αρχηγό της Πορτογαλίας.
Και όλα αυτά ενώ η ομάδα προετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δανία την Πέμπτη για το Nations League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.